LRT ruošiasi naujos būstinės statybai

LRT centriniame viešųjų pirkimų portale šią savaitę paskelbė apie pradedamas konsultacijas su rinka dėl projekto ekspertizės konkurso – ji nori informuoti apie būsimą konkursą, parengti jo dokumentus, kad būtų užtikrinta konkurencija, įvertinti realias galimybes atlikti darbus.
„Ekspertizės metu yra patikrinama atliktų darbų kokybė ir atitikimas statybos techniniams reglamentams“, – BNS nurodė LRT.
Bendrovės paviešintuose projektiniuose pasiūlymuose nurodoma, kad naujos būstinės projektą ketinama vystyti trimis etapais: pirmiausia numatoma nugriauti dalį televizijos studijų pastato bei statyti keturių aukštų naują būstinę, vėliau – griauti devynių aukštų administracinį pastatą, jo vietoje pastatyti likusius būstinės korpusus, įrengti požeminę bei antžeminę automobilių aikšteles, slėptuvę.
Trečiuoju etapu planuojama rekonstruoti senąjį, saugomą LRT pastatą – jame numatoma įrengti medijų raštingumo centrą. Be to, ketinama sutvarkyti Alvydo Kanapinsko žūties vietą.
Nauji statiniai su požemine dalimi užims 32,6 tūkst. kv. metrų ploto, o rekonstruojami – 5,4 tūkst. kv. metrų.
Anksčiau BNS rašė, kad naują LRT būstinę už 1,04 mln. eurų (su PVM) projektavo Lietuvos ir Suomijos įmonė „Architektūros linija“, kurios projektas „6 kiemai“ laimėjo tiek architektūrinės idėjos, tiek projektavimo konkursus.
Šių metų vasarį LRT pranešė, kad naujos būstinės statybų kaina sieks apie 84 mln. eurų, tuo metu pernai rugsėjį skelbta vertė siekė iki 60 mln. eurų (su PVM).
Vasarį skelbta, kad pirmasis statybų etapas prasidėtų ne anksčiau nei 2027 metais.
2021 metais planuota, kad projektas bus baigtas iki 2025-ųjų pabaigos, jam ketinama imti ilgalaikę paskolą.
