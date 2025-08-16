Didžiausias iššūkis uosto istorijoje

Suderinti šalių interesus
Pasak Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus Algio Latako, pietinės dalies išvystymo projektas – nemenkas ir svarbus žingsnis visai šaliai, nes esą kiekvienas sprendimas šioje teritorijoje reiškia naujas darbo vietas, didesnę finansinę grąžą valstybei, investuotojų dėmesį.
„Projektinių pasiūlymų rengimo etapas yra labai atsakingas ir svarbus. Projektuotojų ir uosto direkcijos laukia nelengvas darbas: įvertinti esamą situaciją, rasti kompleksiškus sprendinius bei suderinti skirtingų šalių interesus. Esame tam pasirengę“, – teigė A. Latakas.
Projektuotojai turi suprojektuoti ne mažesnį nei 200 m pločio įplaukimo kanalą, laivų apsisukimo ratą, ne mažesnę kaip 1,3 km ilgio krantinę.
Turi būti suprojektuoti ir 110 kV elektros energijos perdavimo oro linijos Marios–Juodkrantė ruožo demontavimo ir naujos požeminės kabelinės elektros linijos įrengimo sprendiniai, taip pat sprendiniai, kurie patenka į dujotiekio apsaugos zoną.
Ieškoma investuotojų
Projektuotojai turi parengti inžinerinių tinklų kanalus, reikalingus konteinerių terminalui, įskaitant ir elektros energijai tiekti nuo kranto reikalingiems elektros kabeliams ir kt.
Parengti projektinius pasiūlymus ir darbą baigti, gaunant statybą leidžiantį dokumentą, įsipareigota iki šių metų pabaigos.
Lygiagrečiai mezgami ryšiai ir su galimais investuotojais.
Klaipėdos uostas jau oficialiai paskelbė kvietimą teikti paraiškas investuoti į šį projektą.
Žinia paskleista tiek vietos, tiek užsienyje veiklą vykdantiems uosto terminalų operatoriams, pramonės plėtotojams ir investuotojams.
Kvietime apibrėžtos numatytos komercinės sąlygos ir siūloma viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės struktūra.
Vieta pramoginiams laivams
Šiuo metu Klaipėdos uostas susiduria su teritorijų trūkumu plėtrai.
Pietinės dalies išvystymas atvers kelią kurtis naujiems terminalams, pritraukti investuotojų iš užsienio bei priimti didžiausių parametrų laivus.
Pietinės uosto dalies išvystymas taip pat yra gera žinia ir pramoginės laivybos atstovams, kurie dabar susiduria su vietų laivams stygiaus problema regione.
Numatoma, kad pietinių vartų komplekse bus sukurta marina, kur galės būti švartuojama apie 500 pramoginių laivų.
Projektinių pasiūlymų rengimas, atlikus konkursines procedūras, patikėtas bendrovei „Aplan“ kartu su subtiekėju „Haskoningdhv Nederland B. V.“.
Sutarties vertė – 707 tūkst. eurų su PVM.
