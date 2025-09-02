Kviečia sudalyvauti išskirtinėse pratybose

„Jau spalį vilniečiai turės unikalią galimybę išbandyti, kaip vyktų evakuacija kilus pavojui mieste. Tai bus pirmosios tokio masto pratybos, kurių metu bus tikrinamas naujas gyventojų evakavimo planas. Kviečiu pasinaudoti šia proga – saugioje pratybų aplinkoje patirti ekstremalią situaciją ir pasiruošti galimiems gyvenimo iššūkiams“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Kaip vyks pratybos?
Evakuacijos punktai bus aktyvuojami keturiose miesto savivaldybėse: Antakalnyje, Naujininkuose, Naujoje Vilnioje bei Rasose. Pratybų savanoriai savivaldybės transportu iš ten vyks į kitus miestus: Kelmę, Kėdainius, Kauną, Šiaulius ir Ukmergę. Čia bus suteikiamas maitinimas, vanduo, imituojama medicininė apžiūra ir pan.
Nors pratybos vyks dvi dienas, savanoriai pagal savo galimybes galės pasirinkti, kokia apimtimi sudalyvauti – dalis liks nakvoti evakuacijos priėmimo punktuose, o kiti bus parvežami į Vilnių tą pačią dieną.
Vilniečiai turės unikalią galimybę išbandyti, kaip vyktų evakuacija kilus pavojui mieste.
Visi, norintys sudalyvauti pratybose, turi užpildyti registracijos formą. Registruotis gali visi vilniečiai, nepriklausomai nuo to, kurioje seniūnijoje gyvena. Nepilnamečiai gali dalyvauti tik su savo tėvais arba globėjais.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad tai – antroji registracijos forma, kuria siekiama patikslinti savanorių galimybes. Ją turi užpildyti ir pirmąją formą pildę asmenys.
Bus testuojami ir kiti evakuacijos variantai
Be evakuacijos į kitus miestus, taip pat bus imituojamas ugdymo įstaigų, pažeidžiamų gyventojų grupių evakavimas miesto teritorijoje.
Per pratybas bus įrengiami evakavimo punktai, organizuojamas evakuacijos transporto kuro papildymas, išbandomas kelio kliūties šalinimas.
Bus išbandomi du evakuacijos tipai: su savivaldybės pagalba per surinkimo punktus nenaudojant savo transporto priemonės, bei pažeidžiamų gyventojų grupių, gaunančių socialines ar slaugos paslaugas, kai evakuojamieji yra paimami iš namų ar globos įstaigos. Taip pat bus imituojamas mokinių, darželinukų evakavimas į kitas įstaigas.
Vilniaus gyventojų evakavimo pratybos yra nacionalinių mobilizacinių pratybų „Vyčio skliautas“ dalis.
Šiemet atnaujintas Vilniaus gyventojų evakavimo planas
Balandį Vilniaus miesto savivaldybė pristatė gyventojų evakavimo planą, kuris yra universalus ir gali būti pritaikomas skirtingų ekstremalių situacijų metu evakuojant tiek vieno namo, tiek viso miesto gyventojus. Įvertinus įvairias galinčias kilti grėsmes, numatytos trys pagrindinės evakuacijos kryptys, evakuacijos maršrutai mieste bei už jo ribų, sudėlioti pagalbos gyventojams algoritmai.
Atnaujintas evakuacijos planas yra viena iš Vilniaus gynybos politikos plano dalių. Gynybos politikos planą sudaro dvi pagrindinės sritys: paramos gynybai ir civilinės saugos stiprinimo. Įgyvendinant šį planą, suformuotas miesto kontrmobilumo priemonių parkas, plečiami sirenų bei priedangų tinklai, vykdomos gyventojų švietimo iniciatyvos.
Su evakuacijos planu galima susipažinti saugusvilnius.lt.
