Vilniuje per trejus metus bus pastatytos devynios švietimo įstaigos

Darželiai bus statomi Jeruzalėje, Šnipiškėse, Verkiuose, Pašilaičiuose, Pilaitėje, mokyklos – Santariškėse, Perkūnkiemyje, Pavilnyje, Kalnėnuose.
„Šis devynių mokyklų ir darželių paketas bus realizuotas iki 2028 metų rugpjūčio mėnesio. Tai yra 2028 metų rugsėjo mokslo metų pradžiai visos įstaigos jau priims etatiškai vaikus“, – spaudos konferencijoje penktadienį sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
„Kai kurios jau šiemet pradės, šį rudenį, bet iš esmės per trejus metus šios statybos bus pabaigtos. Tokia ambicija arba toks planas – jis yra beprecedentis Baltijos valstybių kontekste. Vilnius, kaip augantis miestas, kaip didžiausias miestas Baltijos regione, iš tikrųjų tą ambiciją turi ir ją, tikiuosi, sėkmingai realizuos“, – teigė jis.
Taip jis kalbėjo pirmo lopšelio-darželio Pilaitėje, Pajautos gatvėje, simbolinės laiko kapsulės įkasimo renginyje.
Šiam projektui finansuoti sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija pasirašė sutartis su Europos investicijų banku (EIB) ir Šiaurės investicijų banku (NIB) dėl 168 mln. eurų paskolos.
Planuojamas švietimo įstaigų projekto biudžetas siekia 177 mln. eurų. 5 proc. projekto biudžeto sudaro Vilniaus vystymo kompanijos investicija, o likę 95 proc. – EIB ir NIB finansuojama paskola. Paskola suteikta 23 metų laikotarpiui.
„Paskola (...) per nuomą bus per dvidešimt metų išmokama. (...) Paskolos intensyvumas yra labai įspūdingas ir turbūt buvo pasiekiamas tik prieš 2008 metų krizę – tai yra 95 proc. visos projekto vertės yra finansuojama bankų“, – sakė Vilniaus vystymo kompanijos generalinė direktorė Laura Joffė.
Penkių darželių bei keturių mokyklų statyba, o vėliau ir visų jų administravimu bei priežiūra rūpinsis dukterinė bendrovė „Vilnius Education Infrastructure“, kurią Vilniaus vystymo kompanija šiam tikslui įsteigė 2025 metų spalį.
„Pats modelis bus sudėliotas taip, kad dvidešimties metų laikotarpiu miestas mokės savo kompanijai nuomos mokestį už įstaigų statybas ir už įstaigų kasdienį palaikymą po to, kai įstaigos pradės veikti“, – žurnalistams sakė V. Benkunskas.
„Bendra palūkanų norma yra 1,35 procento. Tai yra tikrai labai draugiškos palūkanos. Na, aišku, dar „Euribor“ prisideda, bet tai yra daug geresnės sąlygos negu derybų metu siūlė komerciniai bankai, veikiantys Lietuvoje. Tai iš esmės pasiskolinom pinigus labai pigiai“, – kalbėjo jis.
Anot Vilniaus mero, toks statybų finansavimo modelis pasirinktas negalint ugdymo įstaigų plėtros toliau vykdyti iš Europos Sąjungos paramos pinigų, struktūrinių fondų, tuo metu pati savivaldybė yra apribota nuosavų lėšų ir nustatytų skolinimosi limitų.
Vilniaus vystymo kompanijos teigimu, šiuo metu skirtinguose etapuose pradėtas visų devynių projektų įgyvendinimo procesas. Darželį Pilaitėje tikimasi pastatyti per 17 mėnesių, panaši statybų trukmė numatyta ir kitiems objektams.
Nuo 2028-ųjų naujos įstaigos turėtų priimti apie 4,2 tūkst. vaikų – maždaug 3,5 proc. visų Vilniaus vaikų.
Ikimokyklinio ugdymo paslaugos bus teikiamos 1,7 tūkst. vaikų, pradinio ugdymo paslaugos – 576, bendrojo ugdymo – 2 tūkst. vaikų.
Pasak Vilniaus vystymo kompanijos, mokyklų ir darželių pastatai atitiks A++ energijos efektyvumo standartus bei kitus tvarumo reikalavimus, bus pritaikyti vaikams su specialiaisiais poreikiais ir negalia, o po darbo valandų jų baseinais, sporto salėmis bei kitomis erdvėmis galės naudotis ir vietos bendruomenės.
„Mes tikrai labai tikim, kad šitas projektas (...) iš tikrųjų atvers labai dideles galimybes ir mažesnių miestų ar rajonų savivaldybėms įgyvendinti panašiu principu ne tik naujų mokyklų statybas, bet ir rekonstruoti mokyklas, nes bankai lygiai taip pat išreiškė susidomėjimą ne tik naujų mokyklų statyboms, bet ir rekonstrukcijoms“, – teigė L. Joffė.
„Tikiu, kad šitas žingsnis yra ne tik Vilniaus mieste pirmas žingsnis, bet ir pirmas žingsnis visoms Lietuvos miestų savivaldybėms“, – pridūrė ji.
