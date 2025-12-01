Gyventojai įvertino Vilniaus žaliaskarę

Daugiau nei 25 tūkst. LED lempučių, raudoni ir auksinės spalvos papuošimai. Staigmenų kupino žiemos festivalio pradžią šeštadienio vakarą stebėti gyvai susirinko gausi minia.
Pagrindinė šalies eglė įspūdingai atrodo ne tik naktį, bet ir dienos šviesoje, pirmieji pasigrožėti atvykę vilniečiai ir miesto svečiai sako, kad labiausiai žavi tai, jog eglė natūrali ir papuošta taip, jog primena vaikystės pasaką. Natūrali eglė Katedros aikštėje jau trečius metus iš eilės.
„Jos visos kiekvienais metais kitokios – yra buvę tokių labai įspūdingų, ši tokia jauki“, – teigė pašnekovė.
„Labai graži“, – sakė kita pašnekovė.
Eglutė – ant raudonos konstrukcijos, primenančios kilimą, – galima pasilypėti ir eglę pamatyti ir pabūti šalia jos dar arčiau.
„Kas gali būti nuostabiau, truputį sniego pasirodė, tikra eglutė, atvažiavome į ekskursiją, dar į Širvintas važiuosime, karo nėra, turime šypsotis“, – kalbėjo moteris.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kita pašnekovė pasakojo, kad eglutės pažiūrėti atvyko iš Pakruojo rajono.
„Spalvos gražios“, – tvirtino moteris.
Gyventojas, paklaustas, ar pranoko visus lūkesčius, atsakė: „Taip, tikrai gražu.“
„8 balai“, – teigė vyras.
„Pasaka, trūksta žodžių, 100 balų duočiau – 10 mažai“, – šnekėjo gyventoja.
Šiemet 16 metrų aukščio žaliąją puošmeną sostinei padovanojo Vilniaus rajono Pagirių gyventojai.
„Paprastumas. Tokia eglutė, kurią pasistatytum namuose“, – kalbėjo vilnietė.
„Patinka, kad ji tokia tradicinė, tokia sava“, – sakė gyventoja.
Pagrindinę eglę supa per 130 mažų eglučių vazonuose.
Šiemet Vilnius šventes pasitinka ir su prestižiniu titulu – Europos Kalėdų sostinė. Tad turistų turėtų būti dar daugiau – tiek užsienio, tiek Lietuvos.
„Labai gražu, nuostabu, kokia kalėdinė atmosfera čia“, – tikino turistė.
„Mačiau jūsų eglę ir pernai, ši labiau patinka, nes šiltesnė nei ankstesnės“, – nurodė turistas.
Katedros aikštėje ne tik egle kvepia, bet ir skanėstais, o Kalėdų miestelis šiemet erdvesnis, jis ne aplink eglę, o šalia jos.
„Tokie yra suktinukai su obuoliu, bet dar nemačiau, kur jie galėtų būti“, – sakė pašnekovas.
„Kisielius, baltas šokoladas, vynas, vengriški pyragėliai labai skanūs“, – tikino prekiautoja.
Šiemet miestelyje naujas tvarumo sprendimas – karštiems gėrimams įvesta daugkartinių puodelių užstato sistema.
„Plius du euriukai“, – sakė pašnekovė.
Jie bus grąžinti grąžinus puodelį – taip siekiama sumažinti šiukšlių.
„Labai, čia 100 proc. Kai perku kavą, neimu dangtelio, kad nors vienu mikronu neteršti gamtos“, – pasakojo pašnekovė.
„Jokių problemų, sumokėjome, grąžinsime“, – tikino moteris.
Šalia miestelio ir dar vienas džiuginantis akcentas – dviaukštė karuselė, atvežta iš Italijos. Koks jos populiarumas – išduoda nusidriekusi eilė.
Visas džiaugsmas – ne pigus. Šiemet eglė kainavo 119 tūkst. eurų. Kartu su Kalėdų ir Naujųjų kultūrine programa sostinė išleis kiek daugiau nei trečdalį milijono.
Šiemet pirmąkart organizuojama ir kalėdiškiausia Vilniaus diena. Gruodžio 13 dieną sostinė pakvies visus vėl tapti vaikais.
