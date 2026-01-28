Dėl kontrabandinių balionų grėsmės du kartus uždarytas Vilniaus oro uostas atnaujino darbą

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės antradienį vakare du kartus uždarytas Vilniaus oro uostas atnaujino darbą, pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU).
„23.18 val. dėl baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją bei visuomenę, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams, įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Vilniaus oro uostas veiklą atnaujino 00.06 val., panaikinus oro erdvės ribojimus“, – rašoma pranešime.
Ribojimai oro uoste antradienį pirmą kartą buvo įvesti 19.05 val, o oro erdvė atidaryta 20.24 val. Vėliau ribojimai buvo įvesti 23.18 val.
LTOU skelbia, kad pavienių skrydžių vėlavimų gali būti ir trečiadienį dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
Kaip rašė BNS, pastarąjį kartą dėl šios priežasties Vilniaus oro uosto darbas buvo sutrikdytas praėjusių metų gruodžio 6 dieną.
BNS skelbė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai praėjusį rudenį ir žiemą keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Gruodžio viduryje Vyriausybė dėl kontrabandinių balionų, kurie trikdo Vilniaus oro uosto veiklą ir kelia grėsmę civilinei aviacijai, paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus laiko hibridine Minsko ataka.
