2026-01-27 19:53
Vakaris Vingilis (BNS)

Antradienio vakarą uždarytas Vilniaus oro uostas apie 20.29 val. atnaujino darbą, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).

Antradienio vakarą uždarytas Vilniaus oro uostas atnaujino darbą / P. Peleckio/BNS nuotr.

„Oro erdvė, kaip informavo Oro navigacija, atidaryta“, – žurnalistams pranešė NKVC.

Ribojimai oro uoste buvo įvesti 19.05 val.

Lietuvos oro uostai (LTOU) praneša, jog dėl ribojimų 3 lėktuvai skirdę iš Stambulo, Romos ir Amsterdamo buvo nukreipti į Rygą, 2 iš Venecijos ir Stokholmo skirdę orlaiviai į Kauną. Viso buvo paveikta apie 700 keleivių.

„Keleivius, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, Lietuvos oro uostai kviečia tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos bei sekti informaciją Vilniaus oro uosto svetainėje“, – pažymi centras.

Kaip skelbė BNS, pastarąjį kartą dėl šios priežasties Vilniaus oro uosto darbas buvo sutrikdytas praėjusių metų gruodžio 6 dieną.

BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai praėjusį rudenį ir žiemą keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.

Gruodžio viduryje Vyriausybė dėl kontrabandinių balionų, kurie trikdo Vilniaus oro uosto veiklą ir kelia grėsmę civilinei aviacijai, paskelbė ekstremaliąją situaciją.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus laiko hibridine Minsko ataka.

