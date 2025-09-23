Antakalnio kapinėse amžinojo poilsio atgulė Rimtautas Vizgirda

Atsisveikinti su velioniu rinkosi artimieji, politikos ir verslo atstovai, bičiuliai.
„Kelias žemėje baigėsi, bet atmintyje Tu gyvensi amžinai...“ – feisbuke sekmadienį skelbė Laidojimo paslaugų centras.
Artimieji velionio atminimą prašė pagerbti vienu baltu gėlės žiedu.
Kaip jau skelbta, žinomo verslininko gyvybė užgeso einant 88-uosius metus.
Sekmadienį paviešintoje užuojautoje, prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad Lietuva neteko „išskirtinės asmenybės, kurios gyvenimo kelias buvo paženklintas ne tik verslo pasiekimais, bet ir nuoširdžiu atsidavimu Lietuvai“.
„Rimtautas Vizgirda priklausė tai kartai, kuri išsaugojo meilę gimtinei, nepaisant sunkių istorinių aplinkybių, ir savo darbais stiprino Lietuvos ryšius su pasauliu. Jo indėlis į kultūros, švietimo, labdaros projektus bei visuomeninę veiklą išliks ilgai atmintyje,“ – sakoma užuojautoje.
Pastaraisiais metais žinomas vyras sirgo idiopatine plaučių fibroze.
JAV lietuvis, verslininkas R. Vizgirda gimė 1938 metais Kaune, tapytojo Viktoro Vizgirdos šeimoje. 1944 m. su tėvais pasitraukė iš Lietuvos, 1953 m. persikėlė į JAV.
1997 m. atvyko į Lietuvą, dirbo privatizavimo ir nekilnojamojo turto rinkos nepriklausomu ekspertu. 2000 m. su su kitais įkūrė statybos bendrovę „Bendorių statyba“ (valdybos pirmininkas). 2001 m. su kitais įkūrė telekomunikacijų ir informacinių technologijų bendrovę „Optimalus ryšys“. Asociacijos „American Chamber of Commerce in Lithuania“ valdybos pirmininkas. Lietuvos nacionalinės operos ir baleto teatro fondo įkūrėjas, JAV Baltijos fondo valdybos, Vilniaus klubo tarybos narys.
R. Vizgirda ėjo Čilės garbės konsulo pareigas Lietuvoje. Kartu su žmona Birute rėmė kultūros bei švietimo projektus, rūpinosi tėvo kūrybinio palikimo įamžinimu.
