24-erių vilnietis užkariavo socialinius tinklus: kalba apie ypač svarbią temą

Štai vilnietis, socialinių tinklų turinio kūrėjas Joris Giedraitis, vos per kelis mėnesius socialiniuose tinkluose sulaukė 40 tūkst. sekėjų, o jo auditorija ir toliau sparčiai auga. Pats J. Giedraitis atvirauja, kad kurti turinį ir įkvėpti kitus nusprendė dėl asmeninės patirties – jau daugiau nei dešimtmetį jis gyvena su stuburo išvarža.
„Manau, kad pagrindinis kabliukas, kodėl man taip sekasi, yra mano pasirinkta tema – sveikatingumas, sportas. Man atrodo, tai objektyviai svarbi tema žmonėms. Manau, visi norime kokybiškai ir sveikai gyventi, kad galėtume naudotis savo kūnu visu potencialu“, – sakė J. Giedraitis.
Anot jo, žmones labiausiai įtraukia paprastai ir aiškiai pateikiama informacija.
„Aš labai stengiuosi aiškiai išdėstyti savo mintis, netgi kartais sulaukiu komentarų. Žmonės man parašo, kad tokius sudėtingus terminus arba koncepcijas labai paprastai paaiškinu. Stengiuosi tai daryti, nes suprantu, kad žmonėms gal nėra labai įdomūs kažkokie niuansai ar moksliniai terminai. Aš tiesiog bandau žmogiška, buitiška kalba paaiškinti tuos dalykus, kurie man atrodo svarbūs visiems“, – kalbėjo Joris.
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Savo socialinių tinklų paskyroje J. Giedraitis yra parašęs: „Padėsiu tau nugyventi ilgesnį ir aktyvesnį gyvenimą“. Pasak jo, svarbiausia šiame sakinyje yra būtent aktyvus gyvenimas.
„Jeigu paklaustum žmogaus, ar jis nori ilgai gyventi, ir jis geriau pagalvotų apie šį klausimą, manau, atsirastų tam tikrų sąlygų. Ar aš norėčiau gyventi iki 300 metų, jeigu man nuo 60-ies jau skauda visus kaulus ir nugarą, negaliu pats atsikelti iš lovos? Turbūt ne. Tai reiškia, kad ilgo gyvenimo sąlyga yra aktyvus gyvenimas. Reiškia, kad aš galiu pakilti iš lovos, išeiti pasivaikščioti, važinėti dviračiu senatvėje“, – teigė 24-erių vyras.
Socialinių tinklų turinio kūrėjas pasakojo, kad su stuburo išvarža gyvena nuo paauglystės.
„Jau šiek tiek daugiau nei 10 metų gyvenu su stuburo išvarža, kas žmonėms atrodo gana keista, kai jie išgirsta, kad 12–13 metų man jau diagnozavo išvaržą. Tada kažkaip sąmoningai daug negalvojau apie sportą ir aktyvų gyvenimą. Prieš kelerius metus pradėjau domėtis sportu, lėtinėmis ligomis, kurios yra vienas didžiausių šių laikų blogių. Jų galima ne tik išvengti, bet ir labai sumažinti riziką susirgti tomis ligomis taikant labai paprastas priemones“, – aiškino J. Giedraitis.
Anot jo, tos „paprastos priemonės“ dažniausiai reiškia sportą ir tinkamą mitybą.
„Sportuoti. Manau, kad sportas, kaip esu sakęs, turėtų būti toks akivaizdžiai paprastas dalykas kaip dantų valymas. Mes kiekvieną dieną valomės dantis, vadinasi, kiekvieną dieną sportuojame. Čia nėra klausimo, ar turiu sportuoti, ar mėgstu sportuoti. Jeigu nemėgsti sportuoti – nesvarbu, sportuok, nes kitaip mokėsi didžiausią įmanomą kainą“, – sakė jis.
Pasak J. Giedraičio, žmonės socialiniuose tinkluose itin aktyviai reaguoja į turinį apie mitybą bei miegą.
„Su mityba iš tikrųjų mano vaizdo įrašai sulaukia daug dėmesio. Apie miegą yra vienas vaizdo įrašas, kuris yra vienas populiariausių. Su sportu kažkaip ne taip – mano nuomone, kad pajustum sporto privalumus, reikia įdėti labai daug darbo. Su maistu yra daug paprasčiau ir žmonės ieško kažkokio stebuklingo dalyko, kuris juos išgelbės ir jie gyvens iki 100 metų. Man atrodo, daug lengviau šio dalyko ieškoti maiste, nes nuo maisto rezultatas būna labiau apčiuopiamas“, – kalbėjo jis.
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