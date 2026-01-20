Vilnius džiugins šviesų festivaliu: bus eismo ribojimų, todėl patogiau keliauti pėsčiomis

Sausio 23–25 d. festivalio šviesai atsiskleisti padės erdves atveriantis Senamiestis, kuriame maršrutas drieksis nuo Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniaus gatve, aplankys jaukius Vilniaus universiteto kiemus, vinguriuos pro Katedros aikštę, VDA rūmų erdves, K. Sirvydo skverą iki Šiuolaikinio meno centro.
Vilniaus šviesų festivalio maršrutą galima rasti oficialioje festivalio internetinėje svetainėje ir mobilioje programėlėje.
Festivalio lankytojų patogumui šiemet sukurta nauja mobilioji programėlė, kurioje rasite instaliacijų žemėlapį, visų objektų aprašymus ir kitą aktualią informaciją, padėsiančią planuoti savo apsilankymą festivalyje.
Svarbu. Jei savo telefone turite praėjusių metų festivalio programėlę, šiemet ji neveiks. Senąją programėlę reikia ištrinti ir parsisiųsti naująją – „App Store“ (https://bit.ly/vlf_app) arba „Google Play“ (https://bit.ly/vlf_app1).
Lankytojai, kuriems patogiau festivalio maršrutu sekti rankose turint popierinį žemėlapį, festivalio partnerio „Caffeine“ tinklo kavinėse Vilniaus centre bei senamiestyje ir Vilniaus turizmo informacijos centre (Pilies g. 7) galės pasiimti festivalio lankstinukus.
Senamiestyje bus ribojamas eismas
Transporto priemonių eismas (išskyrus gyventojų ir aptarnaujantįjį transportą) Bokšto, Universiteto, Didžiojoje, Latako, Šv. Jono, Stiklių, Vokiečių, Šv. Ignoto, Benediktinių gatvėse, Vilniaus gatvės dalyje nuo Klaipėdos iki Vokiečių gatvės bus draudžiamas:
nuo sausio 23 d. 18 val. iki sausio 24 d. 6 val.;
nuo sausio 24 d. 17 val. iki sausio 25 d. 6 val.;
nuo sausio 25 d. 17 val. iki 22 val.
Nuo sausio 23 d. 17 val. iki sausio 25 d. 22 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Vilniaus gatvės dalyje nuo Liejyklos iki Klaipėdos gatvės.
Viešuoju transportu ir pėsčiomis – keliauti patogiau
Penktadienį, sausio 23 d., viešasis transportas kursuos įprastu darbo dienos grafiku.
Savaitgalį, sausio 24 ir 25 d., siekiant užtikrinti patogų ir sklandų susisiekimą, dažniau kursuos populiariausi maršrutai. Nuo 15 iki 23 val. bus sustiprinti 1G, 4G, 10 ir 53 autobusų bei 2, 3, 7 ir 19 troleibusų maršrutai. Kaip įprasta savaitgaliais, nuo 24 val. kursuos naktiniai maršrutai.
Tvarkaraščiai skelbiami www.judu.lt ir www.stops.lt. Kelionę viešuoju transportu greitai ir paprastai galite planuoti čia, o bilietus įsigyti „m.Ticket“ ir „Trafi“ programėlėse.
Į instaliacijų žvalgytuves Senamiestyje patogiausia leistis pėsčiomis, o į miesto centrą atvykti – viešuoju transportu. Tvarkaraščiai skelbiami www.judu.lt ir www.stops.lt.
Atvykstantiems automobiliu rekomenduojama jį palikti „Statyk ir važiuok“ aikštelėse ir patogiai tęsti kelionę viešuoju transportu. „Statyk ir važiuok“ aikštelės: Ukmergės g. 246, Savanorių pr. 124 ir V. Pociūno g. 8.
