Vilniuje ir Palangoje – britų roko grupės „Electric Light Orchestra by Phil Bates Band“ koncertas

Jau daugiau kaip 30 metų sėkmingai koncertuojantis įvairiose pasaulio šalyse, buvęs „ELO Part II“ ir „The Orchestra“ narys Ph. Batesas kruopščiai saugo „Electric Light Orchestra“ kūrybinį palikimą ir skiria išskirtinį dėmesį autentiškam „ELO“ skambesiui. Koncertuose klausytojų laukia visas geriausių „Electric Light Orchestra“ dainų arsenalas – tai „Ticket To The Moon“, „Don‘t Bring Me Down“, „Confusion“, „Mr. Blue Sky“, „Hold On Tight“, „Evil Women“, „Last Train To London“, „All Over The World“ ir kiti nuostabūs kūriniai, jau seniai tapę tikra roko klasika. Tad kviečiame visus, neabejingus gerai, kokybiškai bei laikui nepavaldžiai muzikai, praleisti du nostalgijos kupinus vakarus kartu su Ph. Batesu ir jo grupe bei gyvai patirti visą „Electric Light Orchestra“ skambesio magiją.

PHIL BATES

Ph. Batesas gimė 1953 m. kovo 30 d. Tamverte, Stafordšyro grafystėje, ir atrado meilę muzikai labai anksti. Jau būdamas dvylikos, jis sukūrė savo pirmąją grupę „The Wild Four“, kuri vėliau virto „The Teenbeats“. Netrukus Philas paliko gimtąjį miestą ir persikėlė į Jungtinės Karalystės sostinę, kur prisijungė prie sunkiojo roko grupės „JUG“ (vėliau tapusia grupe „Quill“), bendradarbiavo su gitaristu Duane‘u Eddy bei dalyvavo įvairiuose muzikiniuose projektuose, skambėjusiuose gaivališkoje aštuntojo dešimtmečio Londono scenoje.

1980 m. Ph. Batesas susipažino su prodiuseriu Colinu Thurstonu ir prisidėjo prie ankstyvųjų grupės „Duran Duran“ įrašų. Tačiau lemtingais jo karjeroje metais tapo 1993-ieji, kai Philas tapo grupės „ELO Part II“ nariu. Su šiuo žymiu kolektyvu muzikantas per šešerius metus apkeliavo pusę pasaulio ir ženkliai prisidėjo prie „ELO Part II“ albumo „Moment Of Truth“ gimimo, kurį koprodiusavo ir suvedinėjo. 2007 metais Philas tapo dar vienos garsios grupės – „The Orchestra“ dalimi.

Iki šių dienų Ph. Batesas išlieka svarbia figūra muzikos scenoje. Ir nesvarbu, ar jis koncertuoja kaip solo atlikėjas, ar prisideda prie kitų kūrybinių projektų, jis ir toliau dalijasi su publika savo išskirtiniu talentu. Ir be užuolankų drąsiai galima teigti, jog Ph. Batesas – tai gyvas aistros muzikai ir garso menui liudijimas.

Koncertai „Electric Light Orchestra by Phil Bates Band“ su Berlyno styginių kvartetu vyks:

Gruodžio 6 d. 18 val. – Palangos koncertų salėje

Gruodžio 7 d. 18 val. – Vilniaus koncertų salėje „Compensa“ Bilietus platina: www.medusa.lt

Renginius organizuoja: Medusa Concert