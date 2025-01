„Saulės šviesos regis“, „Baltas žirgas“ ir kiti superhitai pirmą kartą gyvai nuskambės Lietuvoje

2025 metų gegužės 23 dieną Palangos, o gegužės 24 dieną „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje nuskambės milijonų muzikos gerbėjų pamėgtos „Sunshine Reggae“, „White Horse“, „Hight Society Girls“ ir kitos itin populiarios danų dueto dainos!

Grupė iširo, muzikantai liko kartu

John Guldberg ir Tim Stahl susipažino aštuntojo dešimtmečio viduryje grupėje „The Starbox Band“, kuri iširo po nesėkmingo roko meistrų „The Kinks“ turo atidarymo „apšildymo“ koncertų. Tačiau muzikantai nusprendė toliau koncertuoti kartu.

Danijos sostinės Kopenhagos centre John Guldberg įkūrė nedidelę studiją, kurioje abu muzikantai pradėjo tyrinėti naujų technologijų, kelių takelių magnetofonų, sintezatorių ir būgnų aparatų, teikiamas galimybes.

Debiutinis jų albumas pavadinimu „Laid Back“ buvo išleistas 1981 m., o singlas „Maybe I'm Crazy“, tapo populiariausiu Danijoje. Tiesa, pirmasis albumas grupei itin didelio populiarumo neatnešė, o ji išgarsėjo tik savo tėvynėje Danijoje ir Pietų Amerikoje.

Didelio tarptautinio pripažinimo grupė sulaukė išleidusi albumą „Keep Smiling“, singlą „High Society Girl“. Ir, žinoma, 1982 m. ne tik visą Europą saulės spinduliais apšvietusį jų superhitą – „Sunshine Reggae“, kuris aukščiausias vietas užėmė ne tik Danijos, bet Vokietijos, Austrijos, Italijos, Nyderlandų, Belgijos ir kitų šalių pop dainų viršūnėse.

Per tris valandas atostogų superhitas

Dainos „Sunshine Reggae“ idėja gimė per medaus mėnesį Karibų jūroje dar 1981 m. Karnavalas vyko toje vietoje, kur koncertavo daug "metalo grupių". Iškart patiko tas sąskambis. Kai grįžau į Kopenhagą, tai įvyko saulėtą popietę, su Tim susitikome studijoje... – pirmą kartą ir Lietuvoje iš „Laid Back“ narių lūpų skambėsiančio su vasara, saule, maudynėmis ir visus atostogų malonumus primenančio emocingo super hito gimimo istoriją prisimena John Guldberg. – ... Oras buvo puikus, kaip tik pabandyti įrašyti kažką mūsų daniško regio stiliumi. Mano galvoje jau skambėjo keli įsimintini akordai ir mes su dideliu malonumu pradėjome dirbti.

Dar vienas „Laid Back“ super hitas „White Horse“ sulaukė itin didelio populiarumo ir JAV. „Baltas žirgas“ buvo gana aktyviai reklamuojamas šios šalies diskotekose, užėmė aukščiausią vietą „Billboard's National Disco Action“ ir 26-ąją vietą „Billboard Hot 100“.

Elektroninis garsas buvo sukurtas naudojant mano naują Roland sintetinę gitarą ir „vokoderį“. Tim nuėjo į netoliese esančią muzikos parduotuvę ir išsinuomojo plieninį būgną. Jis niekada nebuvo juo grojęs, bet įvaldė labai greitai. Studijoje turėjome mažą žaislinį akordeoną, kurį panaudojo įžangoje. Po to Tim panaudojo tikrą akordeoną. Tačiau vokalo vis dar nebuvo.

Mūsų mažo tualeto siena atrodė kaip koliažas, pilna visokių užrašų, atvirukų, fotografijų iš žurnalų su visų tipų masažų vaizdais. Iš mes panaudojome vieną žodį iš ten, vieną eilutę iš čia, viską sumaišėme ir pradėjome dainuoti, sugalvodami melodiją. Kiek prisimenu, „Sunshine Reggae“ parašyti ir įrašyti užtruko apie 3–4 valandas.

O po kelių dienų legendinis norvegų būgnininkas Frankas Marstokkas pridėjo būgnų skambesį, o galiausiai bosu sugrojo Peteris Hansenas. Daina buvo baigta ir buvo tokia, kokią dabar žinote. Laimei, net neįsivaizdavome, ką darome, bet rezultatas – tikrumas, dvelkęs nuostabia nuotaika!“

Amerikiečius sužavėjo „Baltas žirgas“

Dar vienas „Laid Back“ super hitas „White Horse“ sulaukė itin didelio populiarumo ir JAV. „Baltas žirgas“ buvo gana aktyviai reklamuojamas šios šalies diskotekose, užėmė aukščiausią vietą „Billboard's National Disco Action“ ir 26-ąją vietą „Billboard Hot 100“. Tiesa, santykinai žemą vietą „Billboard Hot 100“ greičiausiai lėmė prieštaringi kūrinio tekstas, įskaitant žodį „kalė“, kas sutrukdė gauti radijo transliaciją didžiojoje Amerikos dalyje.

Ir patiems muzikantams netikėta sėkmė, kaip vasaros saulės spinduliai ar vandenyno bangas, staiga užliejo danų duetą.

Jų išskirtinumas, skirtingai nei daugelio Danijos grupių, angliškai parašyti dainų tekstai, o svarbiausia, nors jie naudojo tik elektroninius instrumentus, kūriniai skambėjo pagal tam laikmečiui neįprastą popmuziką, kai tuomet buvo plačiai paplitusi aistra D.Britanijoje kilusiai naujosios romantikos stiliaus muzikai.

Hito vaizdo klipą sukūrė Larsas von Trieras

1985 ir 1987 m. jie išleido du albumus „Play It Straight“ ir „See You in the Lobby“ bei singlus „Abu-Dhabi“ ir „Tricky Kind of Thing“.

1989 metais duetas, su danų dainininke Hanna Boel, triukšmingai grįžo į pasaulio muzikos žemėlapį su nauju singlu „Bakerman“, kuris tapo hitu daugumoje Europos šalių. Daina buvo aktyviai reklamuojama per televiziją ir dėl neįprasto garsaus režisieriaus Larso von Triero nufilmuoto vaizdo klipo, kuriame grupės nariai iššoka iš lėktuvo ir laisvo kritimo metu groja muzikos instrumentais.

Vėliau „Laid Back“ išleido dar kelis albumus, 2002 metais sukūrė muziką filmui „Flyvende Farmor“, už kurį gavo „Robert“ apdovanojimą – vieną svarbiausių Danijos kino pramonėje, vadinamuoju Danijos Oskaru.

2010 metais duetas grįžo su singlu „Cocaine Cool“, vėliau išleido dar kelis muzikinius albumus – „Healing Feeling“ (2019), „Road To Fame“ (2023 metais).

Palangoje ir Vilniuje

Danai vis dar populiarūs visame pasaulyje: koncertus bei dalyvavimus festivaliuose Danijoje keičia Vokietija, keliones į Švediją – koncertai Meksikoje ir, nors nuo Kopenhagos iki Palangos vos apie 530 kilometrų, 2025 metais pirmą kartą istorijoje daniškas „Saulės šviesos regis“ gyvai nuskambės ir Lietuvoje!

„Tikime, kad savo muzikos klausytojų turime ir turėsime, ir Lietuvoje, – teigė John Guldberg. – Tad kviečiame juos atvykti, atsipalaiduoti ir patirti teigiamas emocijas.“

Pirmą kartą į mūsų šalį atvyksiantis populiarus danų duetas „Laid Back“ surengs du išskirtinius koncertus mūsų šalyje: 2025 metų gegužės 23 dieną Palangos koncertų salėje ir gegužės 24 dieną „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje. Bilietus platina kakava.lt.

