Vilniaus trumpųjų filmų festivalio pagrindinį apdovanojimą pelnė filmas „(Nebe)savo odoje“

Konkursinėse programose šiemet varžėsi 42 trumpieji filmai iš daugiau nei 30 šalių, iš kurių – 10 lietuvių kūrėjų darbų, pranešė festivalio organizatoriai.
Sausio 25-27 dienomis festivalio repertuarą papildys specialioji nugalėtojų programa, sudaryta vien iš laurus pelniusių filmų. Programa bus rodoma Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio kino salėse.
„Grand Prix“ laimėjęs filmas galės ir siekti „Oskaro“, kadangi Vilniaus trumpųjų filmų festivalis yra pelnęs prestižiškiausių pasaulyje kino apdovanojimų – „Oskarų“ kvalifikaciją.
Geriausiu nacionalinės konkursinės programos filmu buvo pripažintas Lino Žiūros filmas „Sūkurys“.
Vienas nacionalinės konkursinės programos filmas įvertintas specialiuoju žiuri paminėjimu. Jo nusipelnė Vestos Tučkutės filmas „Loving“. Specialusis kino kritikų paminėjimas atiteko nacionaliniame konkurse dalyvaujančiam Kristinos Savickaitės filmui „Antrasis miestas“.
Tarptautinės konkursinės programos geriausiuoju pripažintas Jocelyn Charles filmas „Dievas yra drovus“.
Tarptautinės konkursinės programos filmas „Allrecipes (įdarytas manifestas)“, kurio režisierius – Davidas de Rozas, buvo įvertintas specialiuoju žiuri paminėjimu.
EFA kandidatu į Europos trumpametražio filmo kategoriją „European Short Film“ buvo išrinktas Saarlottos Virri filmas „Prisiminimai juda kaip tolimos salos“.
