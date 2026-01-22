Prasidėjo 19-asis Vilniaus trumpųjų filmų festivalis: programoje – ne vien tik kinas

19-asis Vilniaus trumpųjų filmų festivalis vyks sausio 21–27 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Panevėžyje, ir visoje Lietuvoje – platformose „ŽMONĖS Cinema“ bei LRT Epika.
„Tradiciškai festivaliu pradedame naujų metų kino renginių sezoną. Kasmet prieš festivalį sulaukiame klausimų – kas gi naujo šiais metais festivalyje? O be naujovių mes tikrai negalime. Visų pirma, nuo praėjusių metų festivalio mes pelnėme dar vieną prestižinę kvalifikaciją – Europos kino apdovanojimų kvalifikaciją. Taip pat šiais metais pristatome dvi naujas ypatingas iniciatyvas – turą po miestą, kurio metu – trumpametražiai filmai rodomi ant senamiesčio pastatų sienų bei parodą. Galerijoje „Medūza“ atidaryta švedų menininkės ir kino kūrėjos Susannos Wallin video darbų paroda „Triksterio budynės“, kuri praplės jos filmų retrospektyvą „Neišmatuojamas laikas”, kurią rodysime kino teatruose. Šiemet pirmą kartą pristatome ir Europos kino apdovanojimų finalininkų programą, kurioje – ir šį savaitgalį išrinktas 2025-ųjų Europos trumpametražis filmas. Mūsų festivalio žiūrovai bus pirmieji, pamatę šį laimėtoją Lietuvoje“, – atidarymo metu kalbėjo Vilniaus trumpųjų filmų festivalio vadovė Rimantė Daugėlaitė–Cegelskienė.
„Labai džiaugiamės nuolatine festivalio plėtra – festivalis šiemet sugrįžta į Panevėžį, filmus rodysime naujai įrengtoje kino salėje „Stasys Museum“. Na, o didžiausia naujiena – kad visų festivalio nacionalinių konkursinių programų filmų premjeros vyks būtent Vilniaus trumpųjų filmų festivalyje! Šias lietuviškas programas rodysime visoje Lietuvoje, jas lydės susitikimai su kūrybinėmis komandomis, filmai bus prieinami ir žmonėms su klausos bei regos negaliomis“, – sakė festivalio vykdomoji direktorė Gabrielė Cegialytė.
Festivalis – ne vien tik kinas. Programoje – virš šimto aktualių, drąsių ir jaudinančių filmų bei daugybė renginių, kurie sukurs tikros kino šventės atmosferą.
„Industrijos dienos“ kultūros ir audiovizualinės industrijos atstovams
Kasmet Vilniaus trumpųjų filmų festivalis pristato atvirus renginius, skirtus kultūros ir audiovizualinės industrijos atstovams. „Industrijos dienų“ renginiai vyks sausio 22–24 d. ir šiemet bus skirti temai „Filmų festivaliai kaip demokratijos platformos“. Programoje – meistriškumo kursai su švedų režisiere ir menininke Susanna Wallinn, filmų kritikėms/-ams skirta paskaita, lietuviškų trumpametražių filmų pristatymai „Every Second Counts: Catching and Keeping Interest of Festival Programmers“, bei tinklaveikos renginys „Meet the Festivals“. Renginiai vyks Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir „Menų spaustuvėje“, o dalyvavimas juose – nemokamas.
Nesulaužoma festivalio tradicija – „Kino naktis“
Kasmet pilnas sales žiūrovų sukviečianti festivalio programa „Kino naktis“ vyks Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje tik sausio 23 d. Dosnioje penkių valandų trukmės programoje – net devyniolika filmų. Tai ilgiausia festivalio programa, todėl čia apsilankyti – ne tik naktinis nuotykis, bet ir puikus būdas pamatyti didelę dalį festivalio filmų vienu kartu.
Speciali programa MO muziejuje
Šiemet Vilniaus trumpųjų filmų festivalis tęsia bendradarbiavimą su didžiausiu prieinamumu žiūrovams su negalia pasižyminčia festivalio erdve – MO muziejumi. Sausio 22–25 dienomis čia laukia – 10 lietuvių režisierių nacionalinių premjerų, švedų menininkės ir režisierės Susannos Wallin retrospektyva, iškilaus lietuvių kino operatoriaus Audriaus Kemežio filmų retrospektyva, visai šeimai skirta animacijos programa bei kūrybinės animacijos dirbtuvės vaikams. Tik MO muziejuje bus rodoma išskirtinė festivalio programa – virtualiosios realybės (VR) filmų programa.
Susannos Wallin filmų retrospektyva, paroda galerijoje „Medūza“ ir meistriškumo kursai
Šiemet į Vilniaus trumpųjų filmų festivalį atvyksta švedų menininkė bei kino kūrėja Susanna Wallin, kurios kūrybą pristatysime tiek dviejų dalių trumpųjų filmų retrospektyva „Neišmatuojamas laikas“, tiek – pirmą kartą festivalio istorijoje – paroda.
Susanna Wallin savo kūryboje derina judančius vaizdus, garsą, performansą ir tekstą – stebi žmones, vietas, regis, net patį laiką, o jos darbai buvo rodyti tokiose erdvėse kaip MOCA LA, „American Cinematheque“, „Barbican“, BFI, „Whitechapel Gallery“ bei Londono ICA.
Festivalio repertuare – dvi pačios menininkės sudarytos jos kūrybos retrospektyvos, kuriose – trumpieji filmai, tarsi maži stebuklai, ardantys įprastą kasdienybės ritmą, kuriame nelieka aiškių ribų tarp realybės ir vaizduotės. Susanna tarsi klausia – ką galime nuveikti su laiku? Atsakymų filmuose ieškome kartu, tačiau svarbiausia, regis, tampa tikras bendrumo jausmas ir galimybė atrasti naujas perspektyvas.
Kartu su galerija „Medūza“ pristatomoje Susannos Wallin darbų parodoje „Triksterio budynės“ – trys naujausi jos trumpieji filmai, kuriuos menininkė sukūrė gyvendama ir dirbdama Floridoje. Šie darbai atgims „Medūzos“ videokapsulėje, o galerijos erdvėje rodomi objektai tarsi pratęs filmuose pasakojamas istorijas. Paroda veiks iki vasario vasario 21 d.
Sausio 22 d. „Industrijos dienų“ metu vyks meistriškumo kursai su Susanna Wallin, kurių metu ji pasidalins savo kūrybos procesu ir mąstymo būdais nuolat kintančioje praktikoje.
Kino operatoriaus Audriaus Kemežio filmų retrospektyva
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus rodoma vieno žymiausių ir iškiliausių lietuvių kino operatorių – Audriaus Kemežio retrospektyva „Per gyvenimą su kamera: operatoriaus Audriaus Kemežio kūryba“. Tai galimybė ne tik pamatyti jo nufilmuotus kūrinius, bet ir įžvelgti juose užfiksuotą laiko tėkmę, kur keičiasi tiek vaizduojami veikėjai, tiek vaizduojama aplinka, tiek ir pati filmavimo bei vaizdavimo technologija, o visus seansus lydės pokalbiai su A. Kemežio bendražygiais.
Programoje – ne tik filmai mažiesiems, bet ir kūrybinės dirbtuvės
Tradiciškai, Vilniaus trumpųjų filmų festivalis kviečia mažuosius kino mylėtojus mokytis iš kino ir apsilankyti kūrybinėse dirbtuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Dirbtuvės skirtos smalsiems vaikams, trokštantiems iš arčiau susipažinti su animacijos kūrimo subtilybėmis. Po dirbtuvių dalyviai keliaus žiūrėti programos „Animaciniai herojai“, kurioje šiemet – 7 animaciniai trumpieji filmai.
Festivalio tradicija – karaokė naktis
Sausio 24 d. bare „Peronas“ vyks vienas iš smagiausių ir skambiausių festivalio renginių, kuriame vakaro žvaigždėmis taps nebe aktoriai, o lankytojai. Čia vyks „Karaokė naktis“, ilgainiui tapusi festivalio tradicija ir ne tik proga demonstruoti paslėptus talentus, bet ir susipažinti su festivalio komanda, užsienio svečiais ir lietuvių kino kūrėjais.
Taip pat programoje – daugybė susitikimų su kino kūrėjais, diskusijų, filmų pristatymų ir šventiško šurmulio po seansų.
Daugiau informacijos: www.filmshorts.lt
