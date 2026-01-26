Budrys – po padidinamuoju stiklu

Užsienio reikalų ministrui dažniau tenka žengti raudonu kilimu nei eiti „ant kilimėlio“, tačiau kritikos jis neišvengia. Viešumoje jį dažniausiai atakuoja „Nemuno aušros“ lyderis, net sugalvojęs ministrui pravardę.
„Kenas – tai manekenas: pats sau gražus, pats sau puikus, o svarbiausia jam – jo paties nuomonė“, – sakė Remigijus Žemaitaitis.
Vis dėlto užsienio reikalų ministrui teko pasikalbėti ir su socialdemokratais. Apie šį susitikimą viešai neskelbta.
„Kęstutis Budrys nebuvo iškviestas – jis buvo pakviestas dalyvauti mūsų partinio Užsienio reikalų komiteto posėdyje“, – teigė socialdemokratė Rasa Budbergytė.
Pasak jos, ministras buvo pakviestas apsikeisti įžvalgomis, nes tarptautinėje arenoje vyksta daug reikšmingų pokyčių. Tačiau dar prieš kurį laiką socialdemokratai K. Budrio veikla nebuvo patenkinti. Viena pagrindinių priežasčių – tai, kad ministras, jų vertinimu, tęsia buvusio užsienio reikalų ministro G. Landsbergio vadintą „vertybinę politiką“.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Su tokia kryptimi nesutinka patys konservatoriai.
„Neabejoju, kad jis juda ta pačia trajektorija, tačiau tai nėra priežastis kritikuoti – priešingai, tai yra teisinga kryptis“, – sakė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Pats K. Budrys teigia, kad jo vadovaujama užsienio politika skiriasi nuo pirmtako.
„Mes elgiamės pragmatiškai, atliepdami principus, kuriems esame įsipareigoję. Tai nėra posūkis į gerą ar blogą pusę – tai judėjimas realybės link“, – sakė ministras.
Viena iš sričių, dėl kurios buvo daug lūkesčių, – santykių su Kinija normalizavimas. Tačiau proveržio kol kas nematyti.
„Reikia suprasti, kad tam tikri dalykai neatsistato greitai, ypač kai kalbame apie sugadintus santykius“, – teigė K. Budrys.
Tuo metu socialdemokratų koridoriuose netyla kalbos, kad ministras daugiau dėmesio skiria savo asmeniniam įvaizdžiui nei užsienio politikai, esą galvodamas apie galimą kandidatavimą prezidento rinkimuose.
„Budrys elgiasi tarsi „TikTok“ „influenceris“ – jo pagrindinis darbas yra būti socialiniuose tinkluose ir save pristatyti“, – sakė politologas Kęstutis Girnius.
Nors prezidento Gitano Nausėdos kadencija baigsis tik 2029-aisiais, pats K. Budrys neatmeta svarstymų apie politinę ateitį.
„Gal ir svarstyčiau, kad nekiltų abejonių, jog esu politiniame lauke“, – anksčiau yra sakęs ministras.
Tačiau vėliau jis kategoriškai neigė prezidentines ambicijas.
„Šią temą matau kaip politinės atakos vektorių. Nei aš ruošiuosi, nei planuoju, nei galvoju kandidatuoti. Kiekvieną kartą apie tai kalbant nukrypstame nuo užsienio politikos“, – pabrėžė K. Budrys.
Socialdemokratų aplinkoje ministro įtaka vertinama kaip ribota – jis nėra partijos narys, nors laikomas Prezidentūros užnugariu.
„Prezidentas jiems labai padėjo per rinkimus, tačiau dabar socialdemokratai turi Vyriausybę ir patys priimti sprendimus“, – sakė K. Girnius.
Vis dėlto socialdemokratė tikina, kad šiuo metu nepasitikėjimo ministru partijoje nėra.
„Anksčiau mūsų vidiniuose formatuose klausimų buvo, bet dabar Kęstutis Budrys yra pakeitęs savo elgseną, dirba ir mūsų deleguoti viceministrai“, – teigė R. Budbergytė.
Savo viceministrų komandą K. Budrys atnaujino prieš kelis mėnesius – po pokalbių su ministre pirmininke Inga Ruginiene ir socialdemokratų vadovybe.
