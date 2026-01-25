Kęstutis Budrys susitikime su Ukrainos ministru: esame pasirengę didinti paramą

„Parama Ukrainai – egzistencinis Lietuvos interesas. Visomis išgalėmis remdami Ukrainą mes investuojame ir į savo bei visos Europos saugumą, todėl esame pasirengę toliau didinti karinę, politinę ir energetinę paramą Ukrainai bei prisidėti prie Jūsų šalies narystės Europos Sąjungoje spartinimo“, – ministerijos pranešime sakė K. Budrys.
K. Budrys pakartojo, kad Ukrainos narystė Europos Sąjungoje – strateginis tikslas, kurio įgyvendinimui būtina aiškiai įtvirtinti tikslią datą – iki 2030 metų vėliausiai, ir kuo greičiau pradėti derybas dėl pirmųjų derybinių skyrių.
Lietuva laikosi pozicijos, jog derybos dėl Ukrainos narystės ES turi būti pradėtos ir vykti vienu metu su Moldova.
Susitikime ministrai taip pat aptarė prieš kelias dienas Abu Dabyje vykusio trišalio Ukrainos, JAV ir Rusijos delegacijų susitikimo rezultatus, sankcijų Rusijai bei jos bendrininkams, atsakomybės už karo nusikaltimus klausimus.
Taip pat aptartas Lietuvos iniciatyva pateiktas pasiūlymas dėl 20-ojo ES sankcijų paketo. K. Budrys pabrėžė, jog būtina apriboti ir Baltarusijos galimybes remti Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei užkirsti kelią Rusijai pasinaudoti Baltarusijos naftos resursais.
Aptariant Rusijos atsakomybės klausimą, K. Budrys pabrėžė Lietuvos siekį dėti visas pastangas, kad Rusija, jos pareigūnai ir Baltarusija, šių šalių aukščiausia politinė ir karinė vadovybė būtų patraukta atsakomybėn.
Pasak ministro, būtina kuo skubiau pradėti Specialiojo tribunolo veiklą ir ratifikuoti Konvenciją, įsteigiančią Tarptautinę ieškinių dėl žalos Ukrainoje komisiją.
Ukrainos diplomatijos vadovas į Vilnių atvyko su Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio delegacija paminėti 1863–1864 metų sukilimo pradžios metinių.
