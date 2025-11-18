 Vilniaus mažajam teatrui toliau vadovaus Simonas Keblas

Vilniaus mažajam teatrui toliau vadovaus Simonas Keblas

2025-11-18 17:07
BNS inf.

Valstybinio Vilniaus mažojo teatro direktoriaus konkursą laimėjo įstaigai nuo 2020-ųjų vadovaujantis Simonas Keblas, antradienį pranešė Kultūros ministerija.  

Simonas Keblas
Simonas Keblas / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

S. Keblas sako siekęs antrosios kadencijos, nes norėjo tęsti pradėtas veiklas.

„Man įdomūs mūsų sumanyti projektai, įdomu ir prasminga, kaip jie vyks, man įdomu suprasti ir matyti, kaip teatras keisis ir augs, galiausiai – ką išvysime teatro scenoje“, – Vilniaus mažojo teatro pranešime cituojamas S. Keblas.  

Darbus tęsiantis vadovas yra baigęs magistro studijas Vilniaus universitete, vienuolika metų dirbo „Idioteatre“, daugiau nei trejus vadovavo „Keistuolių“ teatro administracijai.  

Jis taip pat yra dirbęs Vilniaus mažojo teatro kūrybinės dalies vadovu.

Teatro vadovo kadencija trunka 5 metus.  

Šiame straipsnyje:
Simonas Keblas
Vilniaus mažasis teatras
konkursas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų