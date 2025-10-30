Tęsiasi kultūros bendruomenės protestai: prie Vyriausybės skambės lietuviškos dainos

„Vinco Kudirkos aikštėje mes visi uždainuosime. Būtinai kviečiame prisijungti dainuoti ir jus: jaunimą, bet kurių aukštųjų mokyklų studentus bei kultūros protestui prijaučiančius!“ – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia kultūros bendruomenės atstovai.
Susirinkusieji žada atlikti Lietuvos atlikėjų ir grupių kūrinius – tarp jų ir grupių „Antis“, „Foje“, „Hipebolės“, taip pat Keistuolių teatro, „Tele bim bam“, Marijono Mikutavičiaus, Vytauto Kernagio dainos.
Kaip skelbta anksčiau, pagal valdančiosios daugumos koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“. Į šias pareigas paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius, poste išbuvęs kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta minėta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusį trečiadienį inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
