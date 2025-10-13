Stingas sugrįžta į Lietuvą: surengs išskirtinį pasaulinio turo koncertą

Vilniaus Kalnų parko scenoje Stingą lydės ilgalaikis kūrybinis bendražygis, gitaros virtuozas Dominic'as Miller'is bei energingasis būgnininkas Chris'as Maas'as (Mumford & Sons, Maggie Rogers). Gerbėjai turės unikalią galimybę išgirsti atlikėjo ryškiausius kūrinius ir retai gyvai atliekamas dainas iš jo beveik penkis dešimtmečius trunkančios karjeros.
Sting – „Shape of My Heart“
Šis turas jau sulaukė didžiulės sėkmės Šiaurės Amerikoje – daugelis koncertų išparduoti akimirksniu, o žiniasklaida negaili liaupsių:
„Tai buvo vienas tų vakarų – pasaulinio lygio pasirodymas intymioje erdvėje, apie kurį kalbama dar daugelį metų“ , – rašoma „Oakland Press“. „Stingas šiame ture sujungia charizmą, intelektą ir muzikinį rafinuotumą“ – teigiama „USA Today“. „Jo balsas vis dar toks pat stiprus, jis tebėra vienas geriausių visų laikų bosistų ir tikras scenos meistras“, – mini „Consequence“
Sting – „Desert Rose“:
„STING 3.0“ pasaulinis turas – tai naujas kūrybinis etapas, kuriame Stingas pristato savo garsiausius kūrinius nauju, trijų atlikėjų ansamblio formatu. Šis projektas įkvėpė ir naują dainą „I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, kurią įrašyti padėjo net keturis „Grammy“ apdovanojimus pelnęs garso inžinierius Robert Orton. Kūrinys išleistas „Cherrytree Music Company” ir „Interscope Records” įrašų kompanijose.
Taip pat pasirodė ir naujas koncertinis albumas „STING 3.0 LIVE“, kuriame skamba tokie hitai kaip „Be Still My Beating Heart“ (iki šiol niekada neišleista gyva versija) ir legendinė „Fragile“. Albumas pasiekiamas skaitmeniniu formatu, CD ir vinilo plokštelėje.
Sting – „Englishman In New York“
Stingo turo „STING 3.0“ koncertą Vilniaus Kalnų parke pristato koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.
