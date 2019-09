Sostinėje – Tarptautinis Kauno kino festivalis

Šiuolaikinio meno centre viešėsiantis Tarptautinis Kauno kino festivalis (TKKF), kurio programoje šiemet kaip niekada gausu pačių garsiausių ir įdomiausių pastarųjų metų filmų.

Siekdamas reprezentuoti tai, kas vyksta šiuolaikinio kino pasaulyje, TKKF į savo programą įtraukė filmus, geriausiai atspindinčius svarbiausias kino meno tendencijas: smalsūs žiūrovai galės pasirinkti iš eksperimentinių audiovizualinių kūrinių, didžiausiuose pasaulio kino festivaliuose įvertintų juostų bei politines aktualijas apmąstančių filmų.

"Festivalyje pristatome "Švyturį" (angl. "Lighthouse"), kurį tikrai galima vadinti populiariausiu Kanų festivalio filmu. Kanuose lankiausi su specialia akreditacija, bet, norėdamas pamatyti šią juostą, turėjau laukti tris dienas – eilės buvo milžiniškos ir salėje vis nelikdavo vietos", – apie filmą, nufilmuotą 35 mm juosta bei kuriame atkurta XVII a. amžiaus anglų kalba, pasakojo TKKF programos sudarytojas Mustafa Uzuneris. "Taip pat neabejoju, kad Lietuvoje bus pastebėtas ir vienas garsiausių šių metų filmų, Elios Suleimano "Turbūt tai rojus" (angl. "It must be heaven"), kurį pasirinkome festivalio atidarymui", – įsitikinęs jis.

Amerikiečių režisieriaus Robert'o Eggerso "Švyturys" – nespalvotas siaubo filmas, kuriame vaidina daugeliui pažįstami aktoriai, tokie kaip Willemas Dafoe ir Robert'as Pattinsonas. Filme stebime dviejų švyturio saugotojų istoriją, kurioje vienišumas priverčia prarasti sveiką protą, o filmo veikėjus pasiveja jų patys baisiausi košmarai. Dūžtančios bangos, paukščių klyksmas, širdį veriantis lietus – "Švyturys" kėsinasi išvesti žiūrovus iš proto. Tai juosta ne tik apie du vienišus žmones, balansuojančius ant sveiko mąstymo ribos – geriausiais kino kūrėjų įrankiais ir garsais sukonstruota drama privers žiūrovus abejoti pačiais savimi bei stebint svetimą košmarą jaustis nepatogiai.

Auksinei palmės šakelei nominuotoje ir specialiuoju Kanų žiuri prizu apdovanotoje juostoje "Turbūt tai rojus" Palestinos režisierius E.Suleimanas tęsia tyliojo personažo nuotykius ir su didele humoro doze kalba apie rimtas, kino kūrėją jau ne vienerius metus dominančias temas: klasių ir ekonomikos atotrūkį, migraciją, nerimą ir smurtą. Kad ir kur keliautų pagrindinis filmo personažas, kurį vaidina pats režisierius – nuo Paryžiaus iki Niujorko – kažkas jam vis primena namus. E.Suleimanas bando išspręsti identiteto, tautybės ir priklausomybės dilemas klausdamas "Tai kur tie namai"?

Danų režisieriaus Madso Brüggerio filmas "Nebaigta Hammarskjöldo byla" (angl. "Cold Case Hammarskjöld"), nors ir nesukėlė deramo atgarsio po premjeros Sandanso kino festivalyje, visai neseniai buvo įvertintas Europoje ir tapo vienu iš trijų pretendentų į Europos Parlamento LUX kino apdovanojimą. Dokumentinė juosta, pasakojanti kontroversišką Generalinio JTO sekretoriaus Dago Hammarskjöldo istoriją, žiūrovų dėmesį prikausto trilerio bei detektyvo įtampa.

Šių metų Sandanso kino festivalyje žiuri prizu apdovanotas bei Kolumbijai 92-uosiuose Akademijos apdovanojimuose atstovausiantis Kolumbijos ir Ekvadoro režisieriaus Alejandro Landeso filmas "Monos" (angl. "Monos") įtraukia žiūrovus į jaudinančią kelionę į žmogaus prigimties gelmes ir nuoširdžią karo amžiaus tragediją. Kažkur Lotynų Amerikoje, atokioje kalno viršūnėje, paaugliai kareiviai, žinomi slapyvardžiais Rembo, Smurfas, Vilkas, treniruojasi bei prižiūri belaisvę ir karvę. Jie priklauso keistai jėgai, kuri vadinama "Organizacija". Po pasalos paaugliai turi slėptis džiunglėse. Kas atsitiks jiems ir misijai?

Tikrųjų kino gurmanų šiemet lauks išskirtinis argentinietiško kino šedevras "La Flor", kurio trukmė – 14 valandų. Filmas, rodomas didžiausiuose kino festivaliuose, tokiuose kaip Lokarno, Toronto bei Niujorko, Lietuvos publikai bus pristatytas Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre, paskutinį rugsėjo savaitgalį.