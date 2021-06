O. Koršunovo teatras grįžta į tarptautinę sceną: gastrolėse – politiškai aštrus „Žmogus iš Podolsko“

„Pagaliau gastrolės! Beveik po dvejų metų pertraukos, pirmą kartą per visą pandemiją išvažiavome į užsienio gastroles. Anksčiau mums tai buvo tiesiog kasdienybė – kiekvieną mėnesį turėdavome bent keletą gastrolių bent keletoje pasaulio šalių. Dabar gastrolių nebuvo dvejus metus. O teatras be gastrolių – tai kaip piligrimas be kelio“, – tokiomis mintimis sugrįžimą į tarptautinę sceną pasitiko režisierius Oskaras Koršunovas. Jo spektaklis pagal pastarųjų keletos metų pjesę numeris vienas Rusijoje „Žmogus iš Podolsko“ buvo pristatytas Sankt Peterburge rengiamame festivalyje „Raduga“, o naujausia premjera „Otelas“ ruošiasi gastrolėms Shakespeare’o festivalyje Gdanske, Lenkijoje.