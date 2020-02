„Kino pavasario“ programos „Meistrai“ pristatyme – išskirtinė lauktos dramos premjera

„Visa tiesa apie divą“ – pirmasis beveik 30 metų kine dirbančio H. Kore-edos filmas, sukurtas už Japonijos ribų – Prancūzijoje. „Auksine palmės šakele“ apdovanota drama „Vagiliautojai“ tapo vienu lankomiausių 2019 metų „Kino pavasario“ filmų. Festivaliui įdomu stebėti tolesnius režisieriaus žingsnius kūrybiniame kelyje, tad natūralu, kad jis grįžta į festivalį. Nors ir su visai kitokiu, bet vis tiek meistrišku filmu. „Kuriant naujus skonius pasitelkti profesinę meistrystę – yra ir mūsų vienas pagrindinių tikslų“, – sako „Pergalės“ komercijos direktorė Jurga Sakalauskaitė.

Venecijos kino festivalį atidariusioje dramoje „Visa tiesa apie divą“ režisierius lieka ištikimas šeimos santykių temai. Į aštuntąjį dešimtmetį įkopusios Prancūzijos kino divos (Catherine Deneuve) ir jos dukros ryšys (Juliette Binoche), praeities klaidos ir nuoskaudos pateikiamos šviesiai, su lengvu humoru ir empatija. Taip subtiliai ir meistriškai, kaip moka tik H. Kore-eda.

Pasak „Kino pavasario“ meno vadovės M. Valiūnaitės, šiais metais programa solidi į „Kino pavasarį“ grįžtančiais meistrais, kurie išvystę savitą kino kalbą. „Džiugu, kad režisieriai nesivaiko madų ir išlaiko drąsų bei jautrų žvilgsnį į savo šalių istoriją, šiandien vykstančius procesus ir svarsto, kokia ateitis mūsų laukia. Tai režisieriai iš skirtingų žemynų ⎯ Azijos, Lotynų Amerikos, JAV, Europos. Ši įvairovė mums labai svarbi, nes brandžių meistrų kūriniai primena, kas yra svarbu ir kuo gyvena žmonės šalia mūsų ir tolimuosiuose kraštuose“, ⎯ programą apžvelgia M. Valiūnaitė.

Žvilgsnis į istoriją pagal P. Guzmáną ir B. Dumontą

Į programą „Meistrai“ grįžta vienas svarbiausių Lotynų Amerikos dokumentinio kino režisierių Patricio Guzmánas. „Sapnų Kordiljeros“ (The Cordillera of Dreams) ⎯ paskutinė trilogijos apie Čilę dalis, Kanuose apdovanota specialiuoju prizu. Pirmojoje dalyje ištyrinėjęs dykumą šiaurėje, antrojoje ⎯ pietinę Čilės pakrantę, dabar režisierius grįžo į gimtinę norėdamas atskleisti Kordiljerų kalnyno, kuris skiria šalį nuo likusio pasaulio, paslaptis. Kvapą gniaužiantys kalnų peizažai slepia istoriją, apie kurią niekas nedrįsta kalbėti. Antroji dalis ⎯ „Perlinė saga“ (2015) ⎯ taip pat buvo rodyta „Kino pavasaryje“.

Kitas programos filmas – tris dešimtmečius apimančią Kinijos istoriją perteikiantis Wang Xiaoshuai epas „Sudie, sūnau“ (So Long, My Son). Režisierius, pasakodamas vienos šeimos ir jų draugų dramą, meistriškai atskleidžia Kinijos kismą nuo Kultūrinės revoliucijos 1980-aisiais iki šių dienų. Jaudinanti šeimos saga pasakoja apie komplikuotą žmogaus ir visos šalies likimą. Berlyno kino festivalyje pagrindiniai aktoriai apdovanoti už geriausią vyro ir moters vaidmenį.

Intelektualiai, istoriją mėgstančiai ir kantriai auditorijai skirtas Thomaso Haise filmas „Heimat yra erdvė laike“ (Heimat is a Space in Time). Tai lyg dokumentinis režisieriaus palikimas apie XX amžių. Monumentalioje kino esė režisierius, pasinaudodamas laiškais, dienoraščiais, mokyklinių rašinių ištraukomis, dokumentais, už kadro pasakoja sudėtingą savo šeimos ir gimtosios Vokietijos istoriją: nuo Pirmojo pasaulinio karo iki šių dienų.

Filipinų istoriją, savitai interpretuodamas mokslinės fantastikos žanrą, filme „Kai nepateka saulė“ (The Halt) analizuoja Lavas Diazas. O į prancūzų istoriją ir Žanos dʼArk laikus su tik jam vienam būdinga ironija žvelgia ekscentriškasis Bruno Dumont’as. Prancūzų režisieriaus sukurtas miuziklas „Žana“ (Joan of Arc), kaip ir pernai juoko bangą festivalyje sukėlęs jo filmas „Kenkenas ir ateiviai“, privers juoktis iki ašarų.

Ateitis pagal ironiškąjį J. Jarmuschą

Pripažinti režisieriai ne tik skrodžia istoriją, bet ir pateikia ateities scenarijus. Vienas iš tokių ⎯ ironizuoti mėgstantis Jimas Jarmuschas. Pasak M. Valiūnaitės, šviežiausioje juodojo humoro komedijoje „Mirusieji nemiršta“ (The Dead Don’t Die), kuri atidarė Kanų kino festivalį, režisierius diagnozuoja, į ką pavirsime, jei ir toliau beatodairiškai viską vartosime.

Kultinių filmų „Negyvėlis“, „Kava ir cigaretės“, „Išgyvena tik mylintys“ režisierius šį kartą nukelia į mažą miestelį. Jį vieną naktį pradeda siaubti zombiai. Susidoroti su zombiais stengiasi ilgamečio J. Jarmuscho bendražygio Billo Murray ir Adamo Driverio vaidinami policininkai. Filme taip pat išvysime Iggy Popą, Tomą Waitsą, Tildą Swinton, Seleną Gomez.

Šių metų festivalio teminę kryptį „Ateitys“ bene geriausiai atspindi Kanų žiuri prizą laimėjęs „Bakurau“ (Bacurau). Brazilų režisierių Klebero Mendonça Filho ir Juliano Dornelleso filmas – ryški mokslinės fantastikos, detektyvo, trilerio, neovesterno, distopijos ir kitų žanrų samplaika apie paslaptingą Brazilijos kaimelį Bakurau. Čia vykstantys įvykiai leis interpretuoti savo ateities viziją. Režisierius Kleberas Mendonça Filho „Kino pavasario“ žiūrovams labiausiai pažįstamas iš dramos „Vandenis“.

Socialinės K. Loacho ir brolių Dardenneʼų dramos

Šiemet programoje „Meistrai“ žiūrovai išvys ir puikiai žinomus ilgamečių socialinių dramų kūrėjus Keną Loachą, brolius Jeaną-Pierre’ą ir Lucą Dardenne’us ⎯ jų naujausi darbai pristatyti Kanuose. „Ne kartą jų filmai rodyti „Kino pavasaryje“, o su K. Loacho kūryba žiūrovai galėjo susipažinti ir jo filmų retrospektyvoje. Šie režisieriai tęsia misiją kalbėti apie šiandien labai aktualias ir skausmingas temas“, – sako „Kino pavasario“ meno vadovė M. Valiūnaitė.

„Auksinės palmės šakelės“ laureatas K. Loachas naujoje dramoje „Atsiprašome, neradome jūsų“ (Sorry We Missed You) pasakoja finansinės krizės sugniuždytos šeimos istoriją. Ieškodama geresnio rytojaus, šeima atsiduria šiuolaikinės vergystės rate ir pajunta skaudžius kapitalizmo dūrius.

Už geriausią režisūrą Kanuose įvertinti broliai Dardenne’ai dramoje „Jaunasis Ahmedas“ (Young Ahmed) gvildena fanatizmo temą ir pasakoja apie Belgijos miestelyje gyvenantį Ahmedą. Tipiškas paauglys vieną dieną tampa religinį ekstremizmą išpažįstančio islamo dvasininko sekėju.

Prie socialinės dramos tematikos filmų priskiriamas, ko gero, šiuo metu labiausiai aptarinėjamas, keturiais „Oskarais“ apdovanotas „Parazitas“ (Parasite). Jo režisieriui iš Pietų Korėjos Bong Joon-ho taip pat atiteko 2019 metų Kanų „Auksinė palmės šakelė“, „Auksinis gaublys“ ir daugiau nei 200 kitų apdovanojimų.

Saviti meistrai iš Meksikos, Mongolijos ir Rusijos

Drąsų kiną mėgstantiesiems „Meistruose“ filmą pristatys režisierius iš Meksikos Arturo Ripsteinas su žmona scenariste Paz Alicia Garcíadiego. Romantiškoje ir vizualiai šokiruojančioje dramoje „Velnias tarp kojų“ (Devil Between The Legs) jie šmaikščiai ir atvirai kalba apie vyresnio amžiaus žmonių seksualumą, aistras, pavydą, santykius, širdies ir vis rečiau klausančio kūno konfliktą.

„Aukščiausių balų verta vizualumo šventė, grynoji kino patirtis, kurią būtina pamatyti didžiajame ekrane“, – taip kalbėjo kritikai Berlyno kino festivalyje po filmo „Dinozauro kiaušinis“ (Öndög) iš retai kino žemėlapyje matomos Mongolijos. Režisieriaus Wang Quan’ano kerinčio grožio filmas – netikėtų posūkių ir švelnaus humoro istorija apie dinozauru pramintą moterį, jos laisvę ir svajones, vienatvę ir meilę bekraštėse platybėse.

Meilė italų kultūrai rusų kino meistrą Andrejų Končialovskį įkvėpė sukurti istorinę dramą „Nuodėmė“ (Sin). Taip žiūrovas atsiduria XVI amžiaus Florencijoje, kur Michelangelo Buonarroti planuoja baigti Siksto koplyčios skliautus. Žiūrovai kviečiami įsitraukti į Renesanso epochos gyvenimą, intrigas ir vertybes.

Dokumentika apie M. Formaną

Programoje „Meistrai“ taip pat bus galima išvysti garsios čekų dokumentininkės Helenos Třeštíkovos ir prancūzo Jakubo Hejna istoriją apie legendinį kino režisierių Milošą Formaną „Formanas prieš Formaną“ (Forman vs Forman), Charlieʼo Chaplino žaismingą nebylią komediją visai šeimai „Cirkas“ (The Circus), meilės istorijų gerbėjams skirtą romantiškojo prancūzo Claude’o Leloucho dramą „Gražiausi gyvenimo metai“ (The Best Years of a Life) – legendinio filmo „Vyras ir moteris“ tęsinį, rumunų Naujosios bangos atstovo Corneliu Porumboiu film-noir žanro komediją „Švilpautojai“ (The Whistlers).

Y. Lanthimosas ir trumpasis metras

2019 metų Europos kino apdovanojimuose už geriausią filmą „Favoritė“ apdovanotą originalųjį graiką Yorgosą Lanthimosą žiūrovai sutiks „Trumpiausioje naktyje“ su naujausia 12 minučių mįsle „Nimic“. 9 salėje suksis Beno Riverso trumpametražis „Pažvelkim žemiau“ (Look Then Below), kurtas kartu su JAV mokslinės fantastikos autoriumi Marku von Schlegelliu, ir vokiečių režisieriaus Clemenso von Wedemeyerio kūrinys „Transformacijos scenarijus“ (Transformation scenario).

