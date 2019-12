Grupė „The Ditties“ įtraukė į svingo siautulį: pristatė kalėdinę vinilo plokštelę

Teatrališkosios „The Ditties“ atliko auksinius ketvirtojo dešimtmečio džiazo kūrinius, taikliai atkurdamos šios epochos moterų vokalinių ansamblių stilistiką ir nuotaiką. Pasirodymuose skambėjo ir pagal originalias grupės narių aranžuotes svingo stiliumi atliktos ir tokių žvaigždžių, kaip Beyonce bei Bon Jovi dainos. Scenoje taip pat netrūko virtuoziškų džiazo improvizacijų, šmaikščiai įpintų į muzikines istorijas.

„Apvertus skaičių aštuoni, gauname begalybės ženklą. Tad linkiu, kad mūsų grupė tiek ir gyvuotų“, – sveikindama savo scenos partneres sakė „The Ditties“ narė Ugnė Bakanauskaitė.

Bilietai į abu naujos plokštelės „Christmas Swing“ pristatymo koncertus buvo išpirkti iš anksto, tačiau svingo damos šį mėnesį ketina surengti daugiau šventinių pasirodymų. Gruodžio 26 dieną „The Ditties“ koncertuos džiazo klube „Jazz Cellar 11“ Vilniuje, o gruodžio 29 dieną – „PuntoJazz palėpėje“ Kaune.

Pristatytoje vinilo plokštelėje „Christmas Swing“ sugulė dešimt kalėdinių dainų, atliktų pagal originalias „The Ditties“ aranžuotes. Svingo ritmais plokštelėje skamba tokie kūriniai, kaip „Let It Snow“, „Santa Claus Is Coming to Town“, „Jingle Bells“, „Have Yourself a Merry Little Christmas“ bei K. Smorigino ir L. Degėsio sukurtas „Užtrauktukas“.

Šią kalėdinio skambesio plokštelę galima įsigyti „The Ditties“ koncertuose arba užsisakyti internetu oficialiose grupės socialinių tinklų paskyrose. Melomanai ją taip pat gali rasti „Vinilo“ studijoje bei Rūdninkų knygyne, kuriame gruodžio 15 dieną atlikėjos surengs gyvą muzikinį plokštelės pristatymą. „Christmas Swing“ dainų įrašus taip pat jau galima rasti interneto muzikos platformose.