„The Ditties“ pristato savitą giesmės „Tyli naktis“ versiją: suteikė naują prasmę

„The Ditties“ narės prisipažįsta, kad šis kūrinys joms turi ypatingą reikšmę dėl motiniškų jausmų. Įrašinėdamos plokštelę dvi iš grupės narių ruošėsi vaikelių gimimui.

„Gimus pirmam sūneliui per pirmąsias mūsų Kalėdas pradėjau nuolatos dainuoti jam šią dainą kaip lopšinę. Ir ji mane taip stipriai įtraukdavo, jog pajusdavau, kad ir mažylis iškart užsnūsdavo. Laikui bėgant dainos melodija ir struktūra vis kisdavo. Taip gimė natūrali mano aranžuotė, kurią, pasitarę su merginom, nutarėme įtraukti į mūsų Kalėdinių dainų repertuarą. Dabar ši mūsų versija – lyg trapi motinos giesmė savo kūdikiui“, – pasakoja „The Ditties“ narė Veronika Čičinskaitė-Golovanova.

„Ši giesmė įprastai pasaulyje skamba Kūčių naktį, kai kūdikėlio Jėzaus gimimas tampa toks artimas ir jaudinantis, o šio kūrinio žodžiai įgauna prasmę ir pakviečia sugrįžti į save. Kai tapau mama, atrodo, kad nėra didesnio stebuklo nei sūpuoti savo kūdikį ant rankų ir dainuoti jam lopšines. Būtent šia daina mes su sūnumi pradedame vakaro ritualą. Ji padeda pajusti ramybę ir užmegzti ypatingą ryšį po visos dienos rūpesčių“, – sako praėjusiais metais pirmagimio susilaukusi „The Ditties“ narė Rūta Švipaitė.

Vinilo plokštelėje „Christmas Swing“ sugulė dešimt kalėdinių dainų, atliktų pagal originalias „The Ditties“ aranžuotes. Svingo ritmu plokštelėje skambės tokie kūriniai, kaip „Let It Snow“, „Santa Claus Is Coming to Town“, „Jingle Bells“, „Have Yourself a Merry Little Christmas“, Kosto Smorigino ir Liutauro Degėsio sukurtas „Užtrauktukas“ ir kiti.

Šį sekmadienį, pirmąją žiemos dieną, „The Ditties“ naują plokštelę pristatys net dviejuose šventiniuose koncertuose „White Piano Hall“ salėje Vilniuje. Čia atėjusieji patys pirmieji galės įsigyti ir naująją vinilo plokštelę. Norintys ją gali iš anksto užsisakyti internetu oficialiose „The Ditties“ socialinių tinklų paskyrose. Dainų įrašus taip pat bus galima rasti interneto muzikos platformose.

Profesionalių džiazo atlikėjų R. Švipaitės, V. Čičinskaitės-Golovanovos ir Ugnės Bakanauskaitės trio „The Ditties“ preciziškai atlieka auksinius ketvirtojo dešimtmečio džiazo kūrinius. Jos taikliai atkuria šios epochos moterų vokalinių ansamblių stilistiką ir įtraukia klausytoją į šelmišką svingo kvaitulį.