 Vilniuje moters vairuojamas automobilis partrenkė nepilnametę

Vilniuje moters vairuojamas automobilis partrenkė nepilnametę

2026-06-13 18:58
ELTOS inf.

Vilniuje šeštadienį moters vairuojamas automobilis perėjoje partrenkė nepilnametę merginą, skelbia portalas „Delfi“.

Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

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Portalo žiniomis, eismo nelaimė įvyko apie 14.03 val. Kauno gatvėje.

Pirminiais duomenimis, merginai ėjus per perėją, ją partrenkė 1994 metais gimusios moters vairuojamas automobilis „Ford Fiesta“.

Mergina dėl patirtų sužalojimų buvo išgabenta į ligoninę.

Į gydymo įstaigą išgabenta ir vairuotoja. Teigiama, kad moteris įvykio vietoje elgėsi neadekvačiai, todėl tikrinama jos psichinė būklė.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
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Kauno gatvė

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