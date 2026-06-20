Startavo Kaune, finišavo Tartu

„Verslo“ kategorijos komandos turėjo nepažeisdamos Kelių eismo taisyklių kuo greičiau nukeliauti į Tartu. Bendroje įskaitoje pergalę šventė „BMW Lietuva 2“ su „BMW iX3“ – 6 val. 43 min.
Antrą vietą užėmė „Latvijas Elektroauto biedriba“ ekipažas su „Volvo ES90“ – 6 val. 47 min., trečia buvo „Porsche Lietuva“ su „Porsche Macan“ – 6 val. 48 min.
„Turizmo“ grupės dalyviai galėjo rinktis bet kokį kelią tarp Kauno ir Tartu, aplankyti įdomiausias Baltijos šalių vietas ir per 8 val. nuvažiuoti kuo daugiau kilometrų. Triumfavo „BMW Lietuva 1“ ekipažas – 672 km.
Kitas bendros įskaitos prizines vietas užėmė „Autojuta“ su „AUDI A6 SB e-tron“ (656 km) ir „AIR TEAM/JET CONCEPT“ su „Tesla Model 3 LR“ (632 km).
Didelės galios įkrovimo stotelių šiuo metu daugiau nei pakaktų.
Daugiau nei 600 km taip pat nuvažiavo „VMSA“ su „VW ID.3 Pro S“ (626 km), „Vilnius dūzgia“ su „VW ID.4 Pro“ (613 km), „Autotoja“ su „Toyota C-HR+“ (606 km).
Rezultatus lėmė tikslesnė navigacija ir sugebėjimas išvengti laiko ar kilometrų baudų už įvairius taisyklių pažeidimus. Nusižengimus išaiškinti padėjo visuose automobiliuose sumontuotos ir gyvai vaizdą transliavusios „BlackVue“ kameros. Varžybos vyko viešais keliais, buvo galima naudotis tik viešai prieinama įkrovimo infrastruktūra.
Komandų atstovai džiaugėsi, kad dar kartą galėjo įsitikinti palankiomis sąlygomis ilgoms kelionėms – didelės galios įkrovimo stotelių šiuo metu daugiau nei pakaktų, o „Ignitis ON“ ir toliau plečia savo įkrovimo tinklą Baltijos šalyse.
Nemažai ekipažų buvo nustebę, kokius didelius atstumus be įkrovimo gali įveikti šiuolaikiniai elektromobiliai, kai važiuojama leidžiamu greičiu ir sumaniai naviguojama.
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