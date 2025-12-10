 Šauktiniams kompensuos vairavimo kursus?

2025-12-10 13:56
Dominykas Biržietis

Vyriausybė trečiadienį pritarė įstatymo projektui, pagal kurį karo prievolininkams būtų kompensuojami motociklų ir sunkvežimių vairavimo kursai, tačiau siūlo tikslinti, kuriems šauktiniams tokia kompensacija galiotų.

Šauktiniams kompensuos vairavimo kursus? / I. Gelūno / BNS nuotr.

Kaip rašė BNS, Seimo narių parengtu Karo prievolės įstatymo pakeitimu siūloma praplėsti skatinimo priemonę, numatant galimybę atlyginti išlaidas ne tik už B, bet ir už A arba C kategorijos transporto priemonių vairavimo kursus.

Ministrų kabinetas bendru sutarimu iš esmės pritarė pataisos tikslui kompensuojant daugiau vairavimo kursų skatinti šauktinius, tačiau siūlo projektą papildyti įstatymo taikymą reglamentuojančia nuostata.

Pagal ją kompensaciją už vairavimo kursus galėtų gauti ir tie devynių mėnesių privalomąją karo tarnybą atlikę šauktiniai, kurie ją pradėjo iki pataisos įsigaliojimo kitąmet bei baigė tarnybą pataisai įsigaliojus, ne tik pašauktieji po pataisos.

Kaip pažymėjo Krašto apsaugos ministerija (KAM), kadangi išlaidos būtų atlyginamos tik už vienos pasirinktos kategorijos kursus, taikant iki dešimties bazinių socialinių išmokų (šiuo metu 700 eurų – BNS) ribojimą, tai nesudarys reikšmingo lėšų poreikio.

KAM skaičiavimu, kompensacija 2026 metais galėtų pareikalauti iki 1,9 mln. eurų, jeigu šia skatinamąja priemone pasinaudotų visi privalomąją karo tarnybą kitąmet baigę asmenys.

Jų iš viso bus apie 3,7 tūkst.: didžioji dalis tarnybą pradėjo šiemet, o apie 600 prievolę pradės ir baigs tais pačiais 2026-aisiais.

Išlaidas už A arba C kategorijų transporto priemonių teisės vairuoti įgijimą planuojama kompensuoti iš bendrų KAM skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

Seimui spalį imantis svarstyti siūlymą, vienas iš projekto autorių socialdemokratas Linas Jonauskas teigė, kad tokia priemonė padidintų motyvaciją tarnauti kariuomenėje.

Lietuvoje B kategorija apima lengvuosius automobilius, o A ir C kategorijos – motociklus ir sunkvežimius.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką karo prievolininkai gali gauti kompensaciją įgyti B kategorijos vairuotojo teises.

Šiame straipsnyje:
karo prievolininkai
vairavimo kursai
kompensacijos
motociklų vairavimo kursai
sunkvežimių vairavimo kursai
šauktiniai
kompensacija

