„Regitra“: nuo šiol užsisakyti šią paslaugą galima ir internetu

2025-09-25 11:56
ELTOS inf.

Numerio ženklų keitimo paslaugą norintys užsisakyti vairuotojai nuo šiol tą galės padaryti internetu, ketvirtadienį pranešė „Regitra“. Anot jos, į elektroninę erdvę perkelta paslauga leis sutaupyti laiko, mat į padalinį užteks atvykti vieną kartą.

„Numerio ženklų keitimo paslauga kasmet pasinaudoja apie 21 tūkst. klientų, todėl jos perkėlimas į elektroninę erdvę leis sutaupyti daug laiko ir palengvins procesą tiek gyventojams, tiek įmonės specialistams. Įdiegus šią naujovę, užsisakyti pakaitinius numerius vietoj sugadintų bus galima tiesiog internetu, o juos atsiimti klientus kviesime į jiems patogiausią padalinį“, – pranešime cituojama „Regitros“ Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė.

Anot „Regitros“, keičiant numerius internetu turės būti keičiamos abi plokštelės, be to, vairuotojai galės pakeisti ir numerio ženklų formatą – pavyzdžiui, rinktis siauresnes plokšteles arba keturkampes, kurios pritaikytos būtent jų transporto priemonei.

Ši paslauga pritaikyta toms transporto priemonėms, kurios yra įregistruotos, o jų  valstybiniai numeriai jau išduoti. 

