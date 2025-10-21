„Regitra“ išleidžia 115 tūkst. naujų numerio ženklų kombinacijų

Naujų raidžių derinių, skirtų automobiliams, bus galima rinktis su skaičiais nuo 001 iki 999. Tuo metu elektromobiliams išleidžiama 10 tūkst. derinių su raidžių EE kombinacija.
Tiesa, naujus numerius taip pat galės išsirinkti motociklų, mopedų bei priekabų savininkai. Priekabų ženklinimui numatyta išleisti 13 naujų kombinacijų, motociklų ir mopedų – atitinkamai 10 ir 20 derinių.
Naujus numerio derinius vairuotojai galės užsisakyti internetu jau antradienį nuo 17 val., o nuo trečiadienio – ir visuose „Regitros” padaliniuose.
