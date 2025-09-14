 Pabaigtuvės – spalį, bet čempionai jau žinomi

Pabaigtuvės – spalį, bet čempionai jau žinomi

2025-09-14 14:30 kauno.diena.lt inf.

„Sezonas buvo sunkus. Visi varžovai tobulėja, konkurencija didėja. Siekiant pergalių reikia ir alkūnėmis pasistumdyti“, – kalbėjo po penkerių metų pertraukos Lietuvos automobilių ralio čempiono titulą susigrąžinęs Vaidotas Žala.

Greičiausi buvo latviai

Priešpaskutinio – penktojo – Lietuvos automobilių ralio čempionato etapo „Berner Rally Elektrėnai“ dalyviai lenktyniavo Elektrėnų, Kaišiadorių ir Trakų apylinkėse.

Pergalę šventė Latvijos ekipažas Martinas Seskas ir Renaras Francis. Pasaulio čempionate dalyvaujantys latviai važiavo „Skoda Fabia STR Proto“ ir laimėjo septynis iš devynių greičio ruožų.

Po vieną greičio ruožą laimėjo V. Žala ir Ugnius Vainevičius („Skoda Fabia RS Rally2“) bei Giedrius Notkus ir Dalius Strižanas („Skoda Fabia R5“).

Bendroje įskaitoje M. Seskas ir R. Francis (50 min. 13,43 sek.) aplenkė V. Žalą ir U. Vainevičių 1 min. 07,09 sek. G. Notkus ir D. Strižanas nugalėtojams pralaimėjo 1 min. 24,77 sek.

Latviams įteiktas specialus „Berner Rally Elektrėnai“ varžybų prizas – mikroautomobilis „Citroen Ami“.

Prizas: latvių ekipažui atiteko mikroautomobilis „Citroen Ami“. / E. Babelio ir rallyelektrenai.lt nuotr.

Įtampa neatslūgo

Lietuvos automobilių ralio sezono pabaigtuvės numatytos spalį Zarasuose, tačiau V. Žala ir U. Vainevičius jau užsitikrino čempionų titulą.

Ekipažas iki starto Elektrėnuose buvo laimėjęs keturis etapus (Lazdijuose, Kelmėje, Ukmergėje ir Rokiškyje).

„Visus keturis ralius įtampa lydėjo iki pat finišo. Reikėjo išlaviruoti tarp greičio ir stabilumo. Maniau, kad Elektrėnuose bus lengviausia, tačiau vėl reikėjo padirbėti kaip reikiant“, –- dalijosi mintimis V. Žala.

G. Notkus ir D. Strižanas treti užbaigė čempionato etapus Kelmėje ir Ukmergėje.

Dėl gedimų ir avarijų „Berner Rally Elektrėnai“ finišo nepasiekė 31 ekipažas iš 79 startavusių. Nesėkmės neišvengė 2024-ųjų Lietuvos čempionai Vladas Jurkevičius ir Aisvydas Paliukėnas.

Sugrįžo: po ilgos pertraukos šalies trasoje vėl skriejo „Lancia“. / E. Babelio ir rallyelektrenai.lt nuotr.

Sugrįžo „Lancia“

Lenktynių Elektrėnuose bendros įskaitos 14-ą vietą užėmė Irmantas Buivydas ir Edvinas Buivydas, važiavę „Lancia Ypsilon Rally4 HF“.

Organizatorių teigimu, „Lancia“ markės automobilis į trasą Lietuvoje sugrįžo po 21 metų pertraukos.

Anot I. Buivydo, šį automobilį jam nuomos pagrindais pasiūlė lenkų „BSR Racing Solutions“ komanda.

Reginys: žiūrovai išnaudojo kiekvieną aukštesnę poziciją stebėti lenktynes. / E. Babelio ir rallyelektrenai.lt nuotr.

„Lancia“ neatsiejama nuo pasaulio ralio istorijos. Didžiausia italų gamyklos šlovės era – nuo 1987-ųjų iki 1992-ųjų, kai šešis kartus iš eilės gamintojų įskaitoje sėkmė lydėjo „Delta Integrale HF“ modelį, o planetos čempionais tapo suomis Juha Kankkunenas (1987 m. ir 1991 m.), italas Mikis Biasionas (1988 m. ir 1989 m.).

Pastarąjį kartą „Lancia“ automobilis šalies ralio čempionate buvo startavęs 2004-aisiais – tąkart prie „Delta Integrale HF“ vairo sėdėjo Alvydas Albrechtas.

Šiame straipsnyje:
Vaidotas Žala
Lietuvos automobilių ralio čempionatas
Berner Rally Elektrėnai

