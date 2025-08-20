Škotijoje susituokė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala

Apie vestuves G. Martirosian ir V. Žala pranešė socialiniuose tinkluose. Jie parašė trumpas žinutes ir pasidalijo keliomis nuotraukomis.
Škotijoje susituokė renginių vedėja Gabrielė Martirosian ir lenktynininkas Vaidotas Žala.
Apie vestuves G. Martirosian ir V. Žala pranešė socialiniuose tinkluose. Jie parašė trumpas žinutes ir pasidalijo keliomis nuotraukomis.
„Ponas ir ponia“, – rašė G. Martirosian.
„Vyras ir žmona“, – taip pat rašė V. Žala.
