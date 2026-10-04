 Lietuvos keliuose atsiras šimtai kamerų: atskleidė, ką fiksuos

Lietuvos keliuose atsiras šimtai kamerų: atskleidė, ką fiksuos

2026-10-04 15:01
ELTOS inf.

Nuo kitų metų Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos sistemos „Via Toll“ nesumokėjusius pažeidėjus, praneša valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

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<span>Lietuvos keliuose atsiras šimtai kamerų: atskleidė, ką fiksuos</span>
Lietuvos keliuose atsiras šimtai kamerų: atskleidė, ką fiksuos / P. Peleckio/BNS nuotr.

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Bendrovės teigimu, kameros identifikuos mokamais kelių ruožais judančias transporto priemones ir informaciją perduos sistemai, kurioje bus tikrinama, ar už jas sumokėta kelių rinkliava. Nustačius, kad mokamu keliu važiuoja transporto priemonė, už kurią rinkliava nesumokėta, sistemoje automatiškai bus fiksuojamas pažeidimas.

„2027 m. pradžioje pradės veikti nauja elektroninė vežėjams skirta kelių rinkliavos sistema, pakeisianti e-vinjetes. Sklandžiam perėjimui būtina atlikti įvairių ir skirtingo kompleksiškumo darbų, o viena iš suplanuotų užduočių – stiprinti kontrolę, kadangi praėjusiais metais buvo išplėstas mokamų kelių tinklas“, – pranešime teigia „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.

Skelbiama, kad sutartis dėl eismo kontrolės įrangos įrengimo valstybinės reikšmės keliuose pasirašyta su bendrove „Jenoptik Baltic“.

Naujų eismo kontrolės kamerų įrengimas kainuos 2 mln. eurų (su PVM), darbai 125 vietose bus užbaigti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.

Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus dar 216 kamerų, mokamuose šalies kelių ruožuose „Via Toll“ sistema iš viso naudos apie 670 stebėjimo taškų.

ELTA primena, kad nuo 2027 m. sausio 1 d. pradėsianti veikti „Via Toll“ pakeis dabartines vinjetes.

M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų sunkiasvorių transporto priemonių valdytojai kelių rinkliavą mokės pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą mokamais magistraliniais ir krašto keliais – tai leis užtikrinti proporcingesnį sunkiasvorio transporto indėlį į kelių infrastruktūros finansavimą.

Lengvųjų M1 kategorijos automobilių vairuotojams „Via Toll“ nebus taikoma, jiems naujų kelių mokesčių neatsiras.

Šiame straipsnyje:
kameros
naujos kameros keliuose
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