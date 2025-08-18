„Via Lietuva“ remontuos labiausiai nusidėvėjusius A2 magistralės ruožus

Šią savaitę bus pradėti remontuoti kelio ruožai dešinėje kelio pusėje, važiuojant link Panevėžio.
Bus remontuojamas ruožas nuo 42,3 iki 45,2 km (nuo Rimučių iki Užušilių miško) ir nuo 52,4 iki 56,2 km (nuo Ratiškių iki Širvintos upės).
Siekiant didesnio pralaidumo, remonto metu bus taikomas laikinas eismo ribojimas – vadinamasis „3+1“ principas, kai viena eismo juosta paliekama priešinga kryptimi, o trys – pagrindine kryptimi.
Toks principas jau taikomas magistralėje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda.
Remontuojami kelio ruožai, anot „Via Lietuva“, buvo vieni prasčiausios būklės automagistralėje A2, nes asfalto dangoje buvo susiformavę gilūs plyšiai, tinkliniai įtrūkimai, gili provėža, dėl kurios dalyje ruožo jau kurį laiką galiojo greičio ribojimas iki 110 km/val.
Atliekant paprastojo remonto darbus, bus taisomi dangos defektai, visiškai pakeičiama asfalto danga, taip prailginant kelio tarnavimo laiką ir užtikrinant saugesnes važiavimo sąlygas.
Be darbų A2 kelyje paprastieji remonto darbai taip pat vykdomi ir automagistralėje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, dešinėje kelio pusėje – nuo 103,2 iki 108,9 km bei nuo 60 iki 61,5 km.
Abu ruožus vienu metu tvarko viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi „Fegda“.
Taip pat planuojami papildomi darbai A1 magistralėje – liepos mėnesį pasirašyta sutartis dėl paprastojo remonto ruože nuo 198,9 iki 202,6 km kairėje kelio pusėje, darbus planuojama pradėti šį rugsėjį.
