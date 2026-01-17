LEA: elektra varomų automobilių skaičius šalyje išaugo iki 45,3 tūkst.

Agentūros duomenimis, gruodį šalyje buvo įregistruoti 1 763 lengvieji keleiviniai elektromobiliai, iš jų 925 – grynieji elektromobiliai ir 838 – įkraunami hibridiniai automobiliai. Tai 88,6 proc. daugiau nei prieš metus tą patį mėnesį, kai buvo įregistruoti 828 tokie elektromobiliai. Taip pat gruodį įregistruoti 72 lengvieji krovininiai elektromobiliai, kurių prieš metus per tą patį mėnesį buvo įregistruoti 67.
Šių metų sausio 1 dieną Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 44 355 keleiviniai lengvieji elektromobiliai, iš jų 23 257 – grynieji elektromobiliai ir 21 098 – įkraunami hibridai. Taip pat registre yra 962 krovininiai lengvieji elektromobiliai, iš kurių 927 – grynieji elektromobiliai ir 35 – įkraunami hibridai.
Elektromobilių užimama viso šalies lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis siekia 2,42 proc., o vien tik grynųjų elektromobilių dalis – 1,27 procento. Krovininių lengvųjų transporto priemonių parke elektriniai automobiliai sudaro 1,16 proc. parko.
