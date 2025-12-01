Kauniečių prabangą sutalpins speciali erdvė

Tinka ne visiems
Pastaraisiais metais Kaune vis dažniau galima išvysti ryškių, prabangių ar net kolekcinių automobilių. Gatvėse sutinkami „Ferrari“, „Lamborghini“ ar „Rolls Royce“ automobiliai tampa nebe retenybe, o sparčiai augančio miesto ekonominio lygio ženklai.
Išaugus prabangių ir išskirtinių automobilių skaičiui, miesto gyventojai susiduria su nauja problema – kur juos tinkamai ir saugiai laikyti?
Būtinos ir tinkamos sąlygos: pastovi temperatūra, apsauga nuo drėgmės, dulkių ir atsitiktinių pažeidimų.
Net ir erdviuose, moderniuose namuose garažų vietos dažnai pritrūksta. Kai šeimoje atsiranda keli automobiliai ar net kolekciniai modeliai, papildomam transportui dažnai tiesiog nebelieka vietos.
Pagal savo vertę tokie egzemplioriai reikalauja daugiau nei tik uždaro ploto – būtinos ir tinkamos sąlygos: pastovi temperatūra, apsauga nuo drėgmės, dulkių ir atsitiktinių pažeidimų. Todėl vis daugiau savininkų išreiškia poreikį specializuotai erdvei, kur jų ratuočiai galėtų būti laikomi saugiai, nuolat prižiūrimi ir neprarastų savo vertės.
Įsikurs centre
Kauno centre, istoriniame „Pergalės“ gamyklos pastate Kaunakiemio gatvėje, jau atidaroma nauja erdvė „MOTOR HAVEN Powered by IMBRA“, skirta prabangių ir išskirtinių automobilių saugojimui bei eksponavimui.
Idėjos autorius Dainius Imbrasas yra gerai žinomas automobilių priežiūros ir estetinio restauravimo srityje. Jo vadovaujama įmonė IMBRA jau daugiau nei penkmetį dirba su prabangiais modeliais, teikdama detalaus valymo, apklijavimo ir paviršiaus atnaujinimo paslaugas.
MOTOR HAVEN erdvėje ratuočiai nėra tiesiog pastatomi, čia jie bus nuolat prižiūrimi, apsaugomi ir pateikiami lyg tikro muziejaus eksponatai. Tiek automobiliams, tiek motociklams užtikrinamos profesionalios laikymo sąlygos: kontroliuojama temperatūra, apsauga nuo drėgmės, dulkių ir mechaninių pažeidimų, taip pat atliekami nuolatiniai profesionalūs valymai. Vos paskelbus apie atidarymą užsipildė daugiau nei 30 proc. vietų.
Pasak idėjos autorių, ši iniciatyva atspindi platesnį požiūrį į automobilius, nes MOTOR HAVEN kuria erdvę, kurioje transportas būtų ne tik saugus, bet ir galėtų gyvuoti pačiame miesto centre – kaip išskirtinio skonio, technologijų ir estetikos simbolis.
Pokyčio ženklas
Tokios automobilių saugojimo ir eksponavimo erdvės kaip MOTOR HAVEN pasaulyje jau seniai tapo įprastu reiškiniu.
Vakarų Europoje prabangių automobilių saugojimo ir eksponavimo centrai veikia jau daugelį metų ir yra laikomi aukštos gyvenimo kokybės, socialinio statuso ir brandžios automobilių kultūros dalimi.
Pirmosios Kauno automobilių saugojimo erdvės MOTOR HAVEN atsiradimas yra dar vienas ženklas, kad miestas sparčiai vejasi Europos lygį ne tik infrastruktūra, bet ir augančiu pragyvenimo lygiu.
Pasak projekto kūrėjų, šioje erdvėje automobiliai galės „ilsėtis“, o jų savininkai galės jaustis ramūs žinodami, kad jų transporto priemonės laikomos tinkamomis sąlygomis.
