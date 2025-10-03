 Įspėja vairuotojus: uždaromas dar vienas tiltas per upę

Įspėja vairuotojus: uždaromas dar vienas tiltas per upę

2025-10-03 11:54
ELTOS inf.

Dėl labai blogos perdangos plokščių būklės uždaromas Ignalinos rajone esantis tiltas per Kančioginos upę, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“. 

Įspėja vairuotojus: uždaromas dar vienas tiltas per upę
Įspėja vairuotojus: uždaromas dar vienas tiltas per upę / Š. Mažeikos / BNS nuotr.

Pažymima, kad transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylanka.

Anot jos, uždaromas tiltas yra rajoninio kelio Mielagėnai–Paliesius atkarpoje, šalia Mielagėnų gyvenvietės. Jo remonto darbus planuojama atlikti penktadienį.

„Via Lietuva“ nuotr.

Šiemet taip pat numatomas šio tilto projektavimo paslaugų ir statybos darbų pirkimas.

Skaičiuojama, kad siekiant sutvarkyti kritinės ir blogos būklės tiltus bei viadukus valstybinės reikšmės keliuose, būtina apie 470 mln. eurų investicijų. Norint pasiekti, kad visi šalies tiltai ir viadukai atitiktų tenkinančią būklę, reikėtų maždaug 1 mlrd. eurų.

Šiame straipsnyje:
Ignalinos rajonas
Kančioginos upė
uždaromas eismas
tiltas
Via Lietuva

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų