Eismo saugumui – prancūzų technologija

Sprendimas skirtas matomumui pagerinti tamsiuoju paros metu, lyjant, sningant ar esant rūkui, ypač tose vietose, kur kelio vingiai sudėtingesni ir tradicinis ženklinimas matomas prasčiau.
Bandomajam projektui buvo pasirinkti du A1 ruožai ties Gynios tiltu ir Babtų viaduku, kuriuose dėl kelio geometrijos ir oro sąlygų vairuotojai dažnai susiduria su prastesniu matomumu.
Ties Gynios tiltu atspindinčia danga padengti viduriniai ir dešinieji atitvarai (iš viso 508 m), kur matomumą blogina siaurėjantis tilto segmentas, nuolydžiai ir drėgnomis sąlygomis prastėjantis atšvaitų veiksmingumas.
Už Babtų viaduko danga padengtas vidurinis atitvaras (iš viso 1 295 m) – šiame neapšviestame posūkyje eismo įvykiai dažnai siejami su tamsiuoju paros metu sumažėjusiu kelio kontūrų matomumu.
Inovacijai įgyvendinti panaudota prancūzų įmonės „Solosar“ sukurta medžiaga – specialūs šviesą atspindintys dažai su stiklo mikrorutuliukais. Ši danga automobilių žibintų šviesą nukreipia atgal į vairuotojo matymo lauką, todėl kelio kontūrai tampa aiškesni net esant lietui, rūkui ar blogam apšvietimui.
Dažant atitvarus buvo naudojami specialūs „Solosar“ įmonės darbuotojų iš Prancūzijos atgabenti įrenginiai, dažymo darbus Lietuvoje atliko prancūzų įmonės darbuotojai.
Prancūzijos įmonės sukurta atspindinti danga naudojama daugiau nei penkiolikoje Europos šalių, taip pat kai kuriuose Artimųjų Rytų regionuose – Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Bahreine. Užsienio praktika rodo, kad šie sprendimai padeda vairuotojams geriau atpažinti kelio trajektoriją, ypač naktį ar esant sudėtingoms oro sąlygoms.
Inovacija jau įdiegta A1 automagistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda.
