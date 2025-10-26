„Busworld Europe“ – su lietuvišku akcentu

Patobulino pavaros sistemą
„ALTAS Auto“ nuolat plečia gamybos apimtis – šiais metais žada pristatyti apie 800 transporto priemonių, rašoma portale ebus.lt.
„Busworld Europe 2025“ parodoje „ALTAS Auto“ pristatė naujausius elektrinių transporto priemonių sprendimus ir specializuotus autobusus, pritaikytus skirtingų Europos šalių operatorių poreikiams.
Viena pagrindinių naujienų – antros kartos „Altas Novus“ elektrinis autobusas. Naujajai elektros pavaros sistemai tobulinti bendrovė skyrė ketverius metus. Padidinta baterijos talpa – nuo 115 iki 126 kWh, taip pat trejais metais – iki aštuonerių – pailgėjo gamintojų suteikiama garantija baterijoms.
Autobuse montuojamas galingesnis elektros variklis, jo pastovi galia padidėjo nuo 65 iki 92 kW, todėl pagerėjo transporto priemonės dinaminės savybės, padidėjo našumas net sudėtingose kalvotose vietovėse.
Autobusas visiškai atitinka naujausius GSR II ir kibernetinio saugumo reikalavimus ir turi Europos tipo (COC) patvirtinimo sertifikatą, užtikrinantį standartinę registraciją visose ES šalyse. Moderni „Android“ pagrindu veikianti valdymo, greičio kontrolės sistema ir kiti pažangūs sprendimai užtikrina vairuotojo patogumą, efektyvesnį ir saugesnį vairavimą.
Gamintojų partnerystės tinklas išsiplėtė Šiaurės, Pietų ir Vakarų Europoje.
Bendradarbiauja su MAN
Kita naujiena – patobulintas autobuso V7 modelis, sukurtas bendradarbiaujant su Kinijos gamintoju „Zhongtong“.
Pristatę prototipą 2023 m. „Busworld“ parodoje, „ALTAS Auto“ inžinieriai ir kokybės ekspertai atliko nemažai patobulinimų, kad vidutinės klasės autobusas atitiktų Europos rinkos poreikius.
Atnaujintame modelyje montuojamos CATL baterijos, kurių talpa padidinta nuo 140 iki 165 kWh, joms suteikiama dešimties metų, arba 900 tūkst. km gamintojo garantija. Dėl patobulintos kokybės ir plataus garantinio priežiūros tinklo Europoje, V7 modelis sulaukė didelio susidomėjimo. Įvairiose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, jau parduota daugiau nei 100 „Zhongtong“ autobusų.
„ALTAS Auto“ parodoje pristatė ir mikroautobusus, pritaikytus žmonėms su individualiais poreikiais, – „Mercedes-Benz Sprinter Ecoline“ ir „Multiline“. Šie 19+1 vietų mikroautobusai gali vežti iki keturių žmonių neįgaliojo vežimėliuose, kurie įkeliami elektriniu liftu.
Dar vienas lietuvių sukurtas modelis, „MAN TGE Coach“, pristatytas vokiečių MAN stende. Ši transporto priemonė taps MAN elektrinio asortimento dalimi.
Ant stalo – nauji projektai
„ALTAS Auto“ pabrėžia būtinybę turėti kuo daugiau skirtingų transporto priemonių, kurios atitiktų kiekvieno kliento bet kurioje Europos šalyje poreikius.
Asortimente – iš viso trylika modelių, iš kurių šeši – visiškai elektriniai. Pastaruoju metu gamintojų partnerystės tinklas dar labiau išsiplėtė Šiaurės, Pietų ir Vakarų Europoje.
Žvelgdama į ateitį, „ALTAS Auto“ inžinierių komanda aktyviai dirba prie kelių naujų projektų, vienas jų – „Mercedes-Benz eSprinter“ elektriniai miesto ir tarpmiesčio vežėjams skirti autobusai.
Šiemet bendrovė prognozuoja didesnį nei 35 proc. pajamų augimą.
