Vilniaus Viršuliškės keičiasi: kokie pokyčiai per artimiausius metus laukia rajono?

Vienas aiškiausių ženklų, kad ši teritorija svarbi Vilniui – čia formuojama viena iš dviejų urbanistinių kalvų sostinėje. Viršuliškių urbanistinės kalvos centras – V. Lingio, J. Rutkausko ir Spaudos gatvių sankirta. Dar sovietmečiu čia pastatyti Spaudos rūmai žymėjo pirmąjį šios idėjos etapą, tačiau tik dabar teritorija imta nuosekliai plėtoti, čia planuojami biurai, gyvenamieji pastatai, paslaugų zonos ir žaliosios erdvės.
„Urbanistinės kalvos padeda atnaujinti rajonus, net ir toliau nuo centro sukurti naujų gyvenamųjų ir darbo vietų, paslaugų ir pramogų tiekimo taškų, pritraukti papildomų investicijų. Tai, kad viena iš dviejų Vilniaus urbanistinių kalvų yra Viršuliškėse, lemia, kad šis rajonas tampa svarbiu Vilniaus subcentru, galinčiu gyventojams pasiūlyti kokybišką gyvenimo būdą“, – sakė tvarios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovės „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas.
Kalvoje šiuo metu aktyviai vystomi aukštybiniai gyvenamieji projektai, tarp jų – ir „Virš šilų“ kvartalas, kuris įsilies į vis labiau išryškėjančią architektūrinę kalvą.
Strateginė vieta – kai viskas pasiekiama per kelias minutes
Viršuliškės įsikūrusios patogioje miesto vietoje ir ribojasi su trimis didelėmis miesto arterijomis – Pilaitės prospektu, Laisvės prospektu ir Vakarinio aplinkkelio atkarpa. Iš čia lengva pasiekti bet kurią Vilniaus dalį tiek automobiliu, tiek viešuoju transportu, o T. Narbuto gatvė suteikia tiesioginį priėjimą prie Žvėryno ir centro.
Taip pat planuojama tvarkyti Viršuliškių gatvės atkarpą nuo sankryžos su Laisvės pr. prie prekybos centro „Mada“ iki kitos sankryžos su tuo pačiu prospektu.
Viršuliškės yra viena geriausiai transporto požiūriu išvystytų teritorijų, tačiau kartu – ir viena iš tų, kuriose dar galima daug nuveikti. Kartu su miesto sprendimais, infrastruktūrą čia tvarko ir privatūs plėtotojai, pavyzdžiui, „YIT Lietuva“ planuoja atnaujinti dalį V. Lingio ir J. Rutkausko gatvių bei įrengti naujus pėsčiųjų takus.
Ekonominis atgimimas
Viršuliškės taip pat tampa viena aktyviausių investicijų teritorijų vakarinėje Vilniaus dalyje. Vien „Mados“ prekybos centro rekonstrukcijai planuojama skirti 52 mln. eurų – projektą įgyvendina „YIT Lietuva“, darbus numatoma baigti iki 2027 m. rudens.
„Po rekonstrukcijos „Mada“ bus visiškai naujas prekybos centras. Netoli pietvakarinės Viršuliškių dalies įsikūręs prekybos centras „Vilnius Outlet“, kuris per kelerius metus tapo vienu patraukliausių prekybos ir pramogų centru visame mieste. Greta įsikūrę biurų kompleksai, sporto ir sveikatingumo centrai, grožio salonai, kavinės, restoranai – paslaugų įvairovė artima tai, kuri paprastai būdinga centrinei miesto daliai“, – tvirtino K. Vanagas.
Žaliosios erdvės – miestas tarp šilų
Viršuliškių rajonas išsiskiria ne tik susisiekimo ar paslaugų infrastruktūra, bet ir juosiančiomis keliomis didelėmis žaliosiomis teritorijomis – Karoliniškių kraštovaizdžio draustiniu, Grovių geomorfologiniu draustiniu.
Negana to, rajone planuojami ir žaliųjų erdvių atnaujinimai. Šalia Pilaitės prospekto, J. Rutkausko ir Spaudos gatvių sankirtoje bei prie pat projekto „Virš šilų“, jau 2026 m. turėtų atsirasti visiškai naujas skveras – 1,08 ha ploto teritorija virs modernia poilsio ir aktyvaus laisvalaikio zona. Projektą vykdo Vilniaus miesto savivaldybė kartu su „Vilniaus vystymo kompanija“.
Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, skvere numatoma atgaivinti jame esantį tvenkinį, jį papildant paviršiniu lietaus vandeniu nuo aplinkinių teritorijų, o vandens perteklių – nukreipti į lietaus nuotekų sistemą. Per šlapynės teritoriją bus nutiestas medinis lieptas su suolais, įrengtos šunų vedžiojimo aikštelės, sporto įrenginiai, pėsčiųjų takai ir dvi poilsio zonos su stalais šachmatams.
Patogus gyvenimas čia ir dabar
Medicinos paslaugos taip pat lengvai prieinamos – kelių kilometrų spinduliu veikia Šeškinės ir Karoliniškių poliklinikos, o pačiose Viršuliškėse įsikūrusi Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.
Laisvalaikio infrastruktūra Viršuliškėse taip pat aktyviai atnaujinama. Neseniai įrengta nauja sporto aikštelė darželyje „Jurginėlis“ (Justiniškių g. 47), taip pat paaugliams ir šeimoms pritaikyta pump track trasa (Viršuliškių g. 30) jau veikia ir yra intensyviai naudojama.
Šiuo metu taip pat atnaujinama seniūnijos sporto erdvė (Viršuliškių g. 87), kurioje bus suremontuota krepšinio aikštelė ir įrengta treniruoklių zona, bei planuojami dviračių takai Buivydiškių gatvėje – jie dar labiau išplės rajono aktyvaus judumo galimybes.
