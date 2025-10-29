Žemės mokestis – kaip išvengti klaidų ir vargų?

Kaip skaičiuojamas žemės mokestis?
Žemės mokestis – tai mokėjimas, kurį kasmet turi atlikti visi žemės sklypų savininkai. Jis taikomas tiek miestų, tiek kaimo gyventojams – visiems, kas turi sklypą, įregistruotą nuosavybės teise.
Mokesčio dydis priklauso nuo konkrečios savivaldybės taikomo tarifo – jis svyruoja nuo 0,01 iki 4 procentų žemės vertės, kuri nustatoma pagal Registrų centro vertinimus. Šiemet žemės mokestis bus apskaičiuojamas pagal 2023 metais nustatytas mokestines vertes.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) iš anksto paskaičiuoja mokestį ir elektroniniu ar įprastu paštu pateikia apie tai pranešimą, o žemės savininkui belieka atsiskaityti iki nustatyto termino. Ir, žinoma, mokant nepridaryti klaidų.
Į ką atkreipti dėmesį?
Įmokos kodas. Vienas svarbiausių aspektų mokant žemės mokestį – teisingas įmokos kodas, kurį privalu nurodyti atliekant pavedimą. Žemės mokesčio kodas gyventojams yra 3011. Jei mokėtojas suklysta ir nurodo neteisingą kodą, lėšos gali būti neįskaitytos arba nukeiptos ne ten, kur norėta.
Mokėtojo duomenys. Taip pat būtina atidžiai tikrinti mokėtojo duomenis, ypač jei mokama už kitą asmenį. Netikslumai nurodant žemės savininko vardą, pavardę ar asmens kodą gali sukelti painiavą, dėl kurios mokestis taip pat gali būti neužskaitytas.
Mokesčio suma. Pasitaiko atvejų, kai sumokama netiksli sumą, nes vadovaujamasi senu pranešimu arba bandoma savarankiškai apskaičiuoti mokestį ir klystama. Tikslią mokėtiną sumą kasmet iki lapkričio 1 d. apskaičiuoja ir žemės savininką informuoja VMI. Jei visgi su apskaičiuotu mokesčiu nesutinkama, galima teikti prašymą patikslinti duomenis.
Delsimas ir delspinigiai. Dar vienas rizikos momentas – mokėjimo atlikimas paskutinę dieną, kai dėl techninių sutrikimų ar lėtesnio pavedimo apdorojimo įmoka gali būti užfiksuota jau po termino. Nesumokėjus žemės mokesčio laiku, gali būti skaičiuojami delspinigiai.
Taip pat svarbu atsiminti, jog tam tikrais atvejais žemės mokestį turi mokėti ir tie, kurie žemę jau pardavę. Pardavėjas, o ne naujasis savininkas, turi sumokėti žemės mokestį už visus metus, jei sklypas buvo parduotas po birželio 30 d.
Kaip susimokėti patogiausia?
Supaprastinti žemės mokesčio mokėjimą ir išvengti anksčiau aptartų klaidų padeda šiuolaikinės technologijos. Pavyzdžiui, elektroninė sistema „Mano VMI“ pati suformuoja mokėjimo nurodymą su teisingu gavėju, įmokos kodu ir suma, todėl sumažėja tikimybė suklysti. O bankai elektroninės bankininkystės erdvėje dažnai pateikia paruoštas šablonų formules mokesčiams.
Taip pat tvarkyti finansus padeda mobiliosios programėlės. Pavyzdžiui, „Perlas Go“, kuri leidžia vienoje vietoje apmokėti ne tik žemės, bet ir kitus mokesčius bei visas namų sąskaitas. Ši programėlė taip pat siunčia priminimus, kad vartotojas nepamirštų terminų – tai padeda išvengti pavėluotų mokėjimų.
O tie, kas vertina tiesioginį aptarnavimą ir galimybę pasikonsultuoti, mokestį gali sumokėti fizinėse mokėjimo vietose. Žemės mokestis surenkamas ir pašto skyriuose, kai kurių prekybos centrų kasose ar „Perlo“ terminaluose visoje Lietuvoje. Tai ypač patogu vyresnio amžiaus ar atokiau gyvenantiems žmonėms.
