Šį mokestį laiku sumokėjo tik 79 proc. gyventojų: kas gresia skolininkams?

Kaip informuoja VMI, nuo lpkričio 18 dienos už kiekvieną pradelstą dieną pradedami skaičiuoti 0,026 proc. delspinigiai. Pasak VMI vadovės pavaduotojo Martyno Endrijaičio, turintieji finansinių sunkumų visada gali kreiptis į VMI dėl didesnės nei 125 eurų mokesčio sumos išdėstymo dalimis, t. y. sudarant mokestinės paskolos sutartį. Ją sudarius, kiekvieną mėnesį yra mokamos palūkanos – 0,007 proc. už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.
VMI akcentavo, kad pernai mokesčių mokėtojai buvo aktyvesni: žemės mokestį laiku sumokėjo 81 proc. gyventojų ir 86 proc. įmonių, atitinkamai 85 proc. ir 92 proc. apskaičiuotos sumos.
Iš viso už 2025 metus privačios žemės savininkams buvo paskaičiuota sumokėti apie 61 mln. eurų: 790 tūkst. gyventojų turėjo sumokėti 50 mln. eurų, o per 17 tūkst. įmonių – beveik 11 mln. eurų žemės mokesčio.
VMI primena, kad žemės mokesčio deklaracijas įmonės ir gyventojai gali peržiūrėti prisijungę prie VMI Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS). Tiems žemės savininkams, kurie nėra VMI elektroninių paslaugų vartotojai arba šiomis paslaugomis naudojasi, tačiau nenurodė savo el. pašto adreso, žemės mokesčio deklaracijos buvo išsiųstos klasikiniu paštu.
Jei gyventojas turėjo gauti, bet negavo popierinės žemės mokesčio deklaracijos, visada gali kreiptis į VMI ir pasiteirauti dėl mokesčio paskambinus telefonu +370 5 260 5060.
Kaip sumokėti žemės mokestį?
Yra keletas būdų, kaip galite sumokėti žemės mokestį:
Paprasčiausias būdas sumokėti mokestį, jei pavėlavote, – per Mano VMI.
1. Per Mano VMI:
- Prisijunkite prie Mano VMI sistemos;
- Raskite skiltį Mokesčiai ir baudos;
- Pasirinkite žemės mokestį ir spauskite Mokėti šią įmoką;
- Pasirinkite mokėjimo būdą ir spauskite Apmokėti.
Šioje skiltyje taip pat galite suformuoti ir atsispausdinti mokėjimo nurodymą. Instrukciją su vaizdine medžiaga, kaip atlikti mokėjimą per Mano VMI, rasite čia;
2. Bankiniu pavedimu:
- Galite sumokėti savarankiškai per savo banką;
- Nurodykite žemės mokesčio įmokos kodą – 3011;
- Mokėjimo informaciją galite rasti čia.
Taip pat galima atlikti mokėjimą apsilankius pašto skyriuose, „Maxima LT“ kasose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose bei kitose mokėjimų įstaigose. Jei mokestį už kitą asmenį moka kitas žmogus, būtina nurodyti žemės savininko vardą, pavardę, asmens kodą ir įmokos kodą 3011.
Visą aktualią informaciją apie žemės mokestį galima rasti interneto svetainėje www.vmi.lt, skiltyje „Domiuosi žemės mokesčiu“.
Naujausi komentarai