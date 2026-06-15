„Walletto“ generaline direktore paskirta Soltysiak

Kaip pirmadienį pranešė bendrovė, „Walletto“ vadovų komandoje M. Soltysiak dirbo penkerius metus, taip pat iki šiol organizacijoje ji buvo Pinigų plovimo prevencijos pareigūnė, Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė ir strateginė konsultantė.
„Jau kelerius metus esu aktyvi vadovų komandos narė ir savo svarbiausia misija laikau strateginio plano įgyvendinimo tęstinumą, rizikos valdymo sistemos palaikymą ir mokėjimų infrastruktūros stiprinimą. Mes liekame įsipareigoję užtikrinti stabilumą savo partneriams visoje Europoje“, – pranešime teigia M. Soltysiak.
Pasak bendrovės, šie pokyčiai atitinka numatytą ilgalaikę „Walletto“ veiklos kryptį.
Kaip skelbta, „Walletto“ pernai uždirbo 6,56 mln. eurų grynojo pelno – 6,9 proc. daugiau nei 2024 m. Bendrovės apyvarta tuo metu išaugo 43 proc. ir siekė 38,3 mln. eurų (2024 m. – 26,7 mln. eurų). Skaičiuojama, kad bendrasis įmonės pelnas pernai padidėjo 28 proc. iki 16,9 mln. eurų.
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