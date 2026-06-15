 „Walletto“ generaline direktore paskirta Soltysiak

„Walletto“ generaline direktore paskirta Soltysiak

2026-06-15 17:29
ELTOS inf.

Lietuvos elektroninių pinigų įstaigos „Walletto“, besispecializuojančios mokėjimo kortelių leidimo ir mokėjimų priėmimo sprendimuose, generaline direktore paskirta Miglė Soltysiak. Ji pareigose keičia iki šiol įmonei vadovavusią Inetą Mačinskienę.

<span>„Walletto“ generaline direktore paskirta Soltysiak</span>
„Walletto“ generaline direktore paskirta Soltysiak / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Kaip pirmadienį pranešė bendrovė, „Walletto“ vadovų komandoje M. Soltysiak dirbo penkerius metus, taip pat iki šiol organizacijoje ji buvo Pinigų plovimo prevencijos pareigūnė, Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė ir strateginė konsultantė.

„Jau kelerius metus esu aktyvi vadovų komandos narė ir savo svarbiausia misija laikau strateginio plano įgyvendinimo tęstinumą, rizikos valdymo sistemos palaikymą ir mokėjimų infrastruktūros stiprinimą. Mes liekame įsipareigoję užtikrinti stabilumą savo partneriams visoje Europoje“, – pranešime teigia M. Soltysiak.

Pasak bendrovės, šie pokyčiai atitinka numatytą ilgalaikę „Walletto“ veiklos kryptį.

Kaip skelbta, „Walletto“ pernai uždirbo 6,56 mln. eurų grynojo pelno – 6,9 proc. daugiau nei 2024 m. Bendrovės apyvarta tuo metu išaugo 43 proc. ir siekė 38,3 mln. eurų (2024 m. – 26,7 mln. eurų). Skaičiuojama, kad bendrasis įmonės pelnas pernai padidėjo 28 proc. iki 16,9 mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
Walletto
generalinė direktorė
naujas vadovas
Miglė Soltysiak

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