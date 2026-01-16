„Vilkyškių pieninė“ už 7,5 mln. eurų įsigijo „Marijampolės pieno konservus“

Kaip penktadienį pranešta per „Nasdaq“ biržą, sandoris užbaigtas pernai lapkritį gavus Konkurencijos tarybos leidimą.
„Marijampolės pieno konservai“ valdo dvi gamyklas – Marijampolės gamyklą, kurioje gaminami pieno konservai ir sviestas, bei Kalvarijos gamyklą, kurioje gaminami įvairių rūšių pieno milteliai.
Anot pranešimo, šis sandoris leis išplėsti grupės produktų portfelį.
„Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys nesikeis – įmonė ir toliau gamins pieno konservus ir pieno miltelius. Bendrovė bus sistemingai integruojama į “Vilvi Group" struktūrą, siekiant efektyviai išnaudoti grupės masto ekonomiją ir operacines sinergijas. Taip pat planuojama pilnai įveiklinti didžiausią sviesto gamybos liniją Baltijos regione", – teigia bendrovė.
Pastaraisiais metais „Marijampolės pieno konservų“ pajamos siekė apie 65 mln. eurų, o planuojamos pajamos – daugiau nei 100 mln. eurų per metus.
„Vilkyškių pieninė“ yra viena iš šešių „Vilvi Group“ grupės įmonių, o po šio įsigijimo „Vilvi Group“ tapo viena didžiausių pieno perdirbimo grupių Baltijos šalyse.
Nuo šiol „Vilvi Group“ sudaro „Vilkyškių pieninė“, „Modest“, „Kelmės pieninė“, „Kelmės pienas“, „Pieno logistika“, „Baltic Dairy Board“ ir „Marijampolės pieno konservai“.
Grupėje dirba apie 1,4 tūkst. darbuotojų.
