Užsakomasis straipsnis programuotojų dienos proga, kviečiantis dirbti „Hostinger“

Kaip sako antraštė, „Hostinger“ sveikina IT specialistus su programuotojų diena. Tai mes darome tikrai nuoširdžiai, nes patys esame IT specialistai. Ta proga net ir javascript parašytą stendą prie Kauno pilies pakabinome. Taip dėkojame savo kolegoms programuotojams. Šis sveikinimas taip pat yra graži priedanga kvietimui į darbą. Turbūt patys suprantate, kad mums reikia Jūsų, mieli IT profai. Tobulėti ir kurti. Su patirtimi ir be patirties. Juniorai ir seniorai. Devsai ir inžinieriai. Visiems turime darbo Lietuvoj, ir ne tik Lietuvoj.

Galite dirbti ofise Kaune, galit Vilniuj. Jei norite – galite dirbti iš Indonezijos, JAV ar Brazilijos. Arba iš savo namų svetainės. Ir ne tik IT, bet ir klientų aptarnavimo specialistai, marketingistai, finansistai ir personalo specialistai. Ar specialistės. Mes esame lygių galimybių darbdavys.

Mes taip pat esame gero laiko darbdavys. Įdomių iššūkių? Turim. Workation? Turim. Greito augimo? Turim. Summer Hub? Turim. Produktyvią darbo kultūrą? Turim. Ambicijų? Patikėkit. Geriausias pasaulio konferencijas, kai vėl leis skraidyt? Turim. Ko mes neturim... Perteklinės biurokratijos neturim, kaip ir bereikalingos hierarchijos.

Sausį mūsų buvo 500. Rugsėjį esame 810 profų dream team. Su jumis pasieksime ir tūkstantį ir ten nesustosime. Nes mes dirbame globalioje rinkoje. Nėra lubų, nėra ribų. Yra tik kryptis – link vienaragio ir dar toliau.

Kaip jums toks užsakomasis straipsnis? „Jau, turbūt, pagaunat, kad pas mus galėsite daryti labai daug, nes taisykles kursite patys“, – sako „Hostinger“ valdybos pirmininkas Arnas Stuopelis.

Prisijunkit prie mūsų ir mes suteiksime visas galimybes augti, tobulėti ir kurti. Mokytis kartu su geriausiais ir pasiekti tokius rezultatus, apie kuriems pasakosite savo anūkams. Manot, kad perdedam? Ne.

Produktais, su kuriais dirbsite, naudojasi milijonai žmonių visame pasaulyje. Nuo Japonijos iki Argentinos. Parašykit mums laišką į career@hostinger.com ir suteiksime jums galimybę išbandyti mūsų produktus nemokamai. O po to patys ateikite rašyti geresnio kodo į „Hostinger“. Kad pasaulis nustebtų ir mama didžiuotųsi.

Ir pabaigai. Kadangi mes nusipirkome šį plotą ir galime dėti čia ką norime, tai prašom vienas trumpas medinis programuotojų dienos proga:

– KAS BENDRO TARP IT’ŠNIKŲ IR PINIGŲ?

– ABIEJŲ NUOLAT TRŪKSTA :DDDDDD

Laukiam tavęs!

www.hostinger.com/career.