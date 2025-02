Intriguojantis darbo pasiūlymas: svarbiausia – asmeninės savybės?

Daugiau apie tai kalbėjo Valstybės saugumo departamento (VSD) atstovė Aurelija Vernickaitė.

– Kokios pozicijos šiuo metu yra laisvos? Ko labiausiai pas jus reikia?

– Šiuo metu VSD ieško žvalgybos pareigūnų, IT specialistų, žvalgybos analitikų, fizinės saugos specialistų. Mes sakome žmonėms, kad jeigu juos domina tarnyba VSD, tačiau jie nerado norimo skelbimo, bet turi labai stiprią motyvaciją ir atitinka visus reikalavimus, kviečiame dalyvauti atrankoje.

– Atrodote labai atviri, bet jūsų tarnyba yra labai slapta. Jeigu čia žmogus įsidarbintų, ar jis galėtų savo socialiniame tinkle pažymėti, kad jo darbo vieta yra VSD?

– Atranka yra pakankamai ilga ir sudėtinga. Labai kruopščiai ir atsakingai atrenkame savo pareigūnus. Atėję į departamentą, jie yra išmokomi, kaip komunikuoti su savo artimaisiais, šeimos nariais apie tai, ką jie dirba. Žmonės, kurie dirba VSD, laisvai ir atvirai negali kalbėti apie savo tarnybą. Tai yra normali praktika, kuri taikoma ne tik Lietuvoje, bet ir visose Vakarų pasaulio žvalgybose. Lygiai taip pat jūsų neturėtų stebinti, kad VSD ieško darbuotojų skelbdamas skelbimus. Tai daro visos Vakarų žvalgybos tarnybos, nes konkuruojame labai įtemptoje rinkoje ir norime pritraukti gerus, kvalifikuotus bei profesionalius darbuotojus.

– Ar galima antrajai pusei pasakyti, kur dirbi?

– Jeigu ateitumėte dirbti į VSD, jūs žinotumėte, kaip kalbėti – tokių klausimų nekiltų.

– Nuo kokio atlygio yra startuojama?

– Skirtingoms pozicijoms – skirtingi atlyginimai. Pavyzdžiui, informacinių technologijų specialisto startinė pozicija yra nuo 2 tūkst. eurų, žvalgybos analitiko – nuo 1 tūkst. 850 eurų. Tai jau atskaičius mokesčius. Atlyginimai didėja priklausomai nuo ištarnauto stažo, mokami priedai. Tai yra tik startinė pozicija. Be atlyginimo VSD, manau, siūlo kur kas svarbesnius dalykus – tai prasmingas darbas. Visi žinome, kad šiandieninėje įtemptoje situacijoje žvalgybos reikšmė valstybėje yra ypač išaugusi. Tai yra darbas dinamiškoje aplinkoje, profesionalioje ir labai motyvuotoje komandoje. Siūlome kitas socialines garantijas, kurios yra apibrėžtos pagal Žvalgybos įstatymą. Priklausomai nuo ištarnautų metų ilgėja atostogos. Išdirbus penkis metus VSD, suteikiama žvalgybos pareigūno pensija. Be to, labai daug dėmesio skiriame vidinės kultūros kūrimui. Žmonės, kurie pas mus dirba, gali sportuoti, nes manome, kad sveikata ir protas yra labai susiję dalykai. Yra daug privalumų, kurie visi aprašyti VSD karjeros skiltyje.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Pakalbėkime apie žvalgybos pareigūnus. Kaip yra atrenkami žmonės? Sakėte, kad atranka yra ilga ir sudėtinga. Čia nebus tas darbo pokalbis, kur ateini, atsakai į klausimus ir atsisveikini?

– Čia nebus tas pokalbis, kur viskas įvyksta labai greitai. Vertiname visą kompleksą dalykų – žmogaus asmenines savybes, sąžiningumą ir patikimumą.

– Kas svarbu iš asmeninių savybių?

– Nėra nubrėžtas idealus žvalgybos pareigūno portretas. Ši tarnyba yra unikali tuo, kad labai skirtingi žmogaus gebėjimai čia gali būti pritaikomi. Kaip sakome, mums netgi nesvarbu, kokia yra žmogaus profesinė patirtis. Kartais jo asmeninės savybės gali padėti atlikti darbą ar užduotį geriau nei tam tikros žinios ar profesiniai gebėjimai.

– Vyrų ir moterų santykis yra gana tolygus?

– Tikrai taip, žvalgyboje dirba ir vyrai, ir moterys. Būna metų, kai įdarbinama 50 proc. moterų ir 50 proc. vyrų. Ši komunikacija, bendravimas su universitetais, dalyvavimas karjeros dienose leidžia rinktis iš tikrai plataus pretendentų rato. Per pastaruosius trejus metus pretenduojančių į žvalgybą skaičius išaugo tris kartus. Tai reiškia, kad tikrai turime iš ko rinktis, bet vis tiek norime būti dar labiau matomi kaip karjeros galimybė gabiems ir talentingiems žmonėms.