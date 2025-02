Teisininkas: „Belaruskalij“ ieškinio suma dar gali keistis

Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“ reikalaujant Lietuvos atlyginti beveik 12 mlrd. eurų žalą dėl sustabdyto jos trąšų tranzito per Klaipėdos uostą, bendrovės reikalaujama suma, tikėtina, keisis, sako arbitražinės teisės ekspertas Audrius Žvybas. Be to, anot jo, neaišku, ar yra pagrindo jos apskritai reikalauti.