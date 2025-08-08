Metas nusimesti kuklumo skraistę – naujas Lietuvos turizmo veidas

Prestižinio „Michelin“ gido ekspertai jau antrus metus Lietuvos restoranų nepalieka be išsvajotų žvaigždučių. Šiemet „Michelin“ gidas Lietuvoje rekomenduoja net 37 restoranus, o keturi šalies restoranai išlaikė jiems 2024 m. skirtą žvaigždę.
Vienas didžiausių pasaulyje kelionių gidų leidėjų „Lonely Planet“ pernai Lietuvą paskelbė antra geriausia kelionių kryptimi pasaulyje ir geriausia Europoje kelionių kryptimi 2025-aisiais. Šiais metais Lietuva pasižymėjo ir sveikatingumo srityje: Berlyne vykusioje apdovanojimų ceremonijoje įteiktas prestižinis „ITB Health Tourism Award 2025“ apdovanojimas. Mūsų šalis pripažinta viena geriausių sveikatos turizmo krypčių pasaulyje. Šiuo apdovanojimu įvertinta aukšta Lietuvos sveikatos turizmo infrastruktūros ir paslaugų kokybė, taip pat ir tarptautinis žinomumas.
Visa tai signalizuoja, kad turizmo sektoriuje Lietuva rengiasi naujus drabužius. Pasaulis mus mato nebe kaip pigios ir trumpos viešnagės kryptį, o kaip reikliems, kokybę ir autentiką vertinantiems keliautojams patrauklią šalį.
Dabar svarbiausia paklausti savęs, kaip mes patys save matome. Galbūt žvelgiant į veidrodį ir nereikėtų savęs karštligiškai įsimylėti lyg Narcizui, bet lygiai taip pat nereikia slėptis ir po visus pranašumus uždengiančia kuklumo skraiste. Mes jau esame įrašyti tarp geriausių turizmo krypčių, žinome, kaip atitikti šiuolaikinio keliautojo poreikius. Tereikia nuspręsti, ką su šiomis žiniomis ir pelnytais laurais nuveiksime artimiausiu metu, kad pripažinimas išaugtų į ilgalaikę sėkmę.
Pirmiausia mums reikia drąsos nusimesti išaugtus marškinėlius. Tai, kuo galėjome pasaulį bandyti pritraukti prieš dešimt ar net penkerius metus, šiandien nebeaktualu. Reiklaus, daug pasaulio mačiusio, autentikos ieškančio keliautojo nebeįmanoma pritraukti pigumu. Lietuva pasauliui siūlo ne kainą – nesvarbu, žemą ar aukštą, o patirtį. Autentiką, kokybę, svetingumą, inovatyvumą – tai, kas aktualu šiuolaikiniam žmogui.
Lietuva taip pat pasauliui siūlo ne nedidelį savo mastelį, o įvairovę. Būti maža valstybe nėra joks trūkumas. Tačiau įvairovė – neatremiamas pranašumas. Lietuva koja kojon žengia su inovacijomis daugybėje sričių – technologijų, sveikatingumo, gastronomijos, tvarumo ir t. t. Mes ne vejamės madas ar tendencijas, o patys esame organiška jų dalis. Tai privaloma panaudoti ir turizmo sektoriuje.
Žinoma, ieškant kelio į autentiką, išskirtinumą ir patrauklumą visuomet verta paklausti ir ekspertų nuomonės. Būtent todėl VšĮ „Keliauk Lietuvoje jungiasi prie diskusijų festivalio „BŪTENT!“ ir rengia diskusiją „Nuo pigios savaitgalio krypties iki „premium“ turizmo: ar Lietuva pasiruošusi pokyčiams?“. Kartu su tarptautiniais ekspertais, Lietuvos svetingumo sektoriaus atstovais kviečiame padiskutuoti, kaip pakeisti toną kalbant apie Lietuvą.
Pokytis nuo tylaus kuklumo iki drąsaus ir veržlaus kalbėjimo apie savo pranašumus visuomet yra nelengvas dalykas. Tačiau šiandien turime pakankamai objektyvių faktų, kad galėtume save pasauliui pristatyti būtent kaip „premium“ turizmo kryptį. Mes turime išmokti nesigėdindami ir nebijodami kalbėti apie savo pranašumus. Pasaulis juos jau įvertina. Laikas įvertinti ir mums patiems.
