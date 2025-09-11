Finansų ministras: „Ignitis“ galėtų labiau stengtis dėl vartotojų

Pasak jo, idėja valstybei išpirkti visas įmonės akcijas dar nėra palaidota, tačiau skubėti to daryti nereikia, nes galima paieškoti alternatyvų raginti bendrovę daugiau dėmesio skirti galutiniams vartotojams.
„Aš manau, kad nereikia skubėti su tokiais kraštutiniais sprendimais. Reikia tiesiog peržiūrėti „Ignitis“ veiklą, procesus ir galbūt rasti būdų, kad tie mažmeniniai vartotojai taptų tam tikru prioritetu, o ne tarp visų veiklos prioritetų sąrašo gale“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė politikas.
K. Vaitiekūnas atkreipė dėmesį į naujosios Ingos Ruginienės Vyriausybės programos punktą, kuriuo žadama „įvertinti valstybės valdomų įmonių procesų valdymą“.
„Iš tikrųjų reikia atliepti tam tikrą žmonių nepasitenkinimą „Ignitis“ veikla, kad ta veikla galbūt nėra labai patogi, ar savitarnos sistema, ar dar kažkas“, – teigė paskirtasis ministras.
„Mažmeninėje prekyboje „Ignitis“ galėtų dirbti šiek tiek efektyviau ir labiau stengtis dėl vartotojų“, – pridūrė K. Vaitiekūnas.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijoje ketvirtadienį paskirtasis ministras teigė, kad apsisprendžiant dėl privačių investuotojų turimų „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimo jis nemato prasmės „šokti į patį kraštutinumą“.
„Man kyla tam tikrų klausimų. Mes turime 75 proc. paketą ir galime priimti visus sprendimus laisvai. Jeigu padidėtų iki 100 proc. ar arti 100 proc., ar tai pagerintų tą efektyvumą (įmonės veiklos – BNS) ir aš nematau argumentų, kad tai galėtų keistis dėl to“, – teigė paskirtasis finansų ministras.
Paskirtoji premjerė I. Ruginienė dar trečiadienį sakė, kad bus vertinamos alternatyvos ir sprendžiama, ar valstybė pajėgi iš privačių savininkų išpirkti valstybės kontroliuojamos „Ignitis grupė“ akcijas.
BNS rašė, kad K. Vaitiekūnas anksčiau teigė nepritariantis 25 proc. „Ignitis grupės“ akcijų paketo išpirkimui.
Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius yra sakęs, kad „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas šiuo metu būtų nesavalaikė ir per brangi iniciatyva.
Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 procento.
BNS rašė, kad kandidatas į energetikos ministrus advokatas Mindaugas Jablonskis trečiadienį pareiškė, kad klausimas dėl jūros vėjo parkų vystymo nėra energetikos ministro kompetencija, nes „Ignitis grupės“ savininko teises įgyvendina Finansų ministerija.
Išgirdęs klausimą apie tai, K. Vaitiekūnas nusijuokė.
„Taip, mes savininko funkcijas vykdome, bet dabar turbūt reikės spręsti ir dėl to, kokie vėjo malūnėliai turės stovėti jūroje. Dar vienas dalykas, kurio reikės išmokti, ane?“ – juokėsi paskirtasis ministras.
„Dabartinė schema veikia neblogai ir turėtų išlikti“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje tai, kad energetikos politiką Lietuvoje vykdo Energetikos ministerija.
Vyriausybė praėjusį penktadienį nutarė laikinai – mėnesiui – sustabdyti daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų galios antrojo vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo su valstybės pagalba konkurso procedūras. Nutarimo projektą teikė Energetikos ministerija.
