Aptarė darbą parlamente: su gyvuliais paprasčiau nei Seime

Vienu pasyviausių Seimo narių pagal pateiktų projektų skaičių laikomas Linas Balsys. Per metus jis nepateikė nė vieno individualaus įstatymo projekto, o jo parašas yra po keturiais teisės aktais, parengtais kartu su kolegomis.
„Nemanau, kad Seimo nario darbas yra pateikinėti kuo daugiau pasiūlymų“, – „KK2“ sakė L. Balsys.
Anot jo, pagrindinė parlamentaro funkcija – „aktyviai dalyvauti svarstymuose, analizuoti ir balsuoti“.
Nei vieno asmeninio įstatymo projekto per metus nepateikė ir Matas Maldeikis, tačiau kartu su kolegomis pasirašė dvylika teisės aktų.
„Turime naują valdančiąją daugumą ir noriu matyti, su kokiais projektais ji atėjo. Socialdemokratai tam ruošėsi 8 metus, kiti koalicijos partneriai – dar ilgiau“, – „KK2“ teigė M. Maldeikis.
Parlamentaras taip pat atskleidė, kad didelę dalį laiko skyrė kūrybinei veiklai.
„Vienu svarbiausių šių metų darbų laikau beveik baigtą antrąją knygą apie geopolitinius procesus ir pasaulio raidą“, – pasakojo jis.
Pasak M. Maldeikio, knygoje jau parašyta apie 250 puslapių.
Kuklus teisėkūros aktyvumas fiksuojamas ir Giedriaus Drukteinio atveju. Seime jis išgarsėjo viešu pažadu suvalgyti kaklaraištį, kuris taip ir nebuvo įgyvendintas.
„Tas kaklaraištis, apie kurį kalbėjau, šiuo metu yra ne mano žinioje. Dėl to svarstau alternatyvas“, – „KK2“ aiškino parlamentaras.
Kalbėdamas apie finansinę pusę, G. Drukteinis pabrėžė, kad atlyginimo vertinimas yra subjektyvus.
„Vieniems nepakanka ir milijono per metus, kiti puikiai gyvena su gerokai mažesnėmis pajamomis“, – sakė jis.
Prie Seimo darbo dar prisitaiko ir Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė, kuri dalyvavo rengiant aštuoniolika teisės aktų projektų.
„Stebina didelis emocijų, konfliktų ir nesutarimų kiekis. Susitarti dažnai būna sudėtinga“, – teigė parlamentarė.
Tuo metu Vytautas Jucius atvirai pripažįsta, kad ankstesnis darbas ūkyje jam buvo paprastesnis.
„Ūkyje lengviau planuoti darbus, investicijas ir pajamas“, – „KK2“ sakė jis.
Paklaustas, ar su gyvuliais dirbti paprasčiau nei Seime, politikas atsakė trumpai: „Be abejo.“
Konservatorius Liutauras Kazlavickas per metus kartu su kolegomis pateikė devynis teisės aktų projektus ir tokį skaičių laiko optimaliu.
„Jeigu Seimo nario darbą vertintume tik pagal pateiktų įstatymų skaičių, daugiausiai projektų teikiantys parlamentarai dirbtų prasčiausiai“, – teigė jis.
Pasak L. Kazlavicko, per didelis teisės aktų kiekis dažnai reiškia ne kokybę, o parlamentinės kontrolės stoką.
Ekspertai atkreipia dėmesį, kad Seimo posėdžių lankomumas išlieka prastas, o naujų teisės aktų kūrimas bei esamų tobulinimas stagnuoja.
