Šaltiniai: Giraitės ginkluotės gamyklos vadovo konkursą laimėjo Mindaugas Kurauskas

Tai BNS patvirtino trys nesusiję šaltiniai.

Pats M. Kurauskas BNS sakė kol kas negalintis patvirtinti šios informacijos, tačiau patvirtino dalyvavęs konkurse.

„Tikrai šitos informacijos patvirtinti dar negaliu, (...) dar nepasirašyta sutartis“, – BNS sakė beveik 48-erių M. Kurauskas.

„Taip, konkurse aš dalyvavau“, – pridūrė jis.

Jis teigė dar negavęs galutinio valdybos atsakymo dėl jo pasirinkimo: „Taip, aš nieko negavau. Dar bus susitikimas vienas.“

Pasak BNS šaltinių, M. Kurausko kandidatūrą šiuo metu tikrina teisėsauga.

„Su gynybos pramone sąsajų neturiu, o tik mano patirtis ir žinios vadovaujant gamybinei įmonei tikriausiai padaro darė įspūdį valdybai jūsų minimos įmonės“, – BNS komentavo M. Kurauskas.

Jis teigė negalėjęs atsisakyti iššūkio, susijusio su būsimu Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ šaudmenų gamyklos statybos Radviliškio rajone projektu, kuriame kaip mažoji akcininkė dalyvauja ir Giraitės įmonė.

„Visos vystymosi gairės yra numatytos akcininko lūkesčių laiške. Ten yra visi punktai labai gražiai išrašyti, kas turėtų būti su ta įmone. Tai, atsižvelgiant į tai, reikia vykdyti akcininko lūkesčius“, – BNS sakė M. Kurauskas, paklaustas, kaip įsivaizduoja įmonės ateitį ir viziją.

Savo „LinkedIn“ paskyroje M. Kurauskas nurodo, kad 2006–2019 metais jis dirbo „Grafobal“ komercijos direktoriumi, po to iki 2023 metų pabaigos – vykdomuoju direktoriumi, be to, nuo 2011 metų spalio iki 2023 metų pabaigos jis buvo ir įmonės valdybos narys.

Pastaruosius beveik pusantrų metų M. Kurauskas teigė skyręs šeimai ir mokslams – jis baigė Oksfordo universiteto Verslo mokyklos aukščiausių vadovų programą.

Vienintelė Giraitės ginkluotės gamyklos akcininkė Finansų ministerija balandžio pradžioje BNS pranešė, kad įmonės vadovo konkurse gautos 89 paraiškos.

Kauno rajone įsikūrusios gamyklos interneto svetainėje skelbta, kad vadovo darbo užmokestis iki mokesčių sieks 7,4–9 tūkst. eurų, o priklausomai nuo veiklos rezultatų numatyta iki 30 proc. metinio atlyginimo kintamoji dalis.

Nuo pernai spalio Giraitės gamyklai laikinai vadovauja Violeta Kašėtienė. Ji pakeitė iš įmonės generalinio direktoriaus pareigų pernai spalį pasitraukusį Aleksandrą Nikonovą, kuris jai vadovavo nuo 2014 metų.

Giraitės gamyklos vaidmuo didės

Finansų ministras Rimantas Šadžius anksčiau sakė, jog Lietuvai susitarus su „Rheinmetall“ dėl šaudmenų gamyklos tai „iš esmės pakeitė“ Giraitės įmonės vaidmenį.

Pagal pernai gruodį pasirašytą sutartį „Rheinmetall“ priklauso 51 proc., „Epso-G Invest“ – 48 proc., o Giraitės ginkluotės gamyklai – 1 proc. gamyklos Baisogaloje projektą įgyvendinančios bendros Vokietijos koncerno ir Lietuvos įmonės „Rheinmetall Defence Lietuva“.

Planuojama, kad Giraitės gamykla ateityje išpirks „Epso-G Invest“ dalį bendroje įmonėje.

Be to, Lietuva derasi su JAV gynybos pramonės milžine „Northrop Grumman“ dėl 30 mm kalibro šaudmenų gamybos linijos įrengimo Giraitės gamyklos teritorijoje.

Buvusi Vyriausybė pernai lapkritį nutarė padidinti Giraitės gamyklos kapitalą iki 22,3 mln. eurų, o iki 2027-ųjų bendrovės pajėgumų plėtrai iš viso ketinama skirti 36 mln. eurų. Skelbta, kad tai leis anksčiau pradėti naujos gamybos linijos įrengimą – įmonės gamybos apimtys nuo 2027 metų išaugtų nuo 60 mln. iki 120 mln. šovinių per metus, o bendrovės apyvarta padidėtų daugiau nei dukart iki 50 mln. eurų.